Реакція жінки на пропозицію руки і серця розвеселила мережу

Користувачі не можуть втримати емоцій від епічного відео із пропозицією вийти заміж, а все тому, що потенційна наречена відреагувала дуже несподівано. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком yomamascub поділився відео, яка мало б показувати романтичну пропозицію руки та серця, але щось пішло не за планом. За короткий час допис опинився у топах мережі, адже він зібрав понад 41 тис. переглядів та більш як 1,5 тис. коментарів.

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А все тому, що під час прогулянки яблуневим садом хлопець вирішив стати на одне коліно та попросити свою дівчину вийти за нього. Але його половинка у цей час саме насолоджувалась фруктом, який від здивування полетів прямісінько у головного героя. Спершу дівчина подумала, що це жарт, але, усвідомивши всю ситуацію, просто повалила хлопця на траву своїми обіймами. Цей ролик так зворушив та розвеселив користувачів, що вони почали ділитись і своїми дивними історіями зізнань.

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