Чекав на це 8 років: турботливий татусь розвеселив мережу

У мережі не можуть втримати усмішку від веселого фото тата з сином. Чимало батьків дуже добре зрозуміють ці емоції!

На платформі Reddit користувач з ніком A_Crafty_Indian поділився фото з сином, яке за короткий час опинилось у трендах мережі. Всього за 12 годин допис побачили понад 112 тисяч осіб, а ще більш як 3 тисячі залишили коментарі. А все тому, що на кадрі можна побачити хлопчика з газонокосаркою, а також батька, який насолоджується видом та пивом.

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"З нетерпінням чекав цього дня 8 років", – відзначив автор, зібравши шквал кумедних коментарів. Хто відзначав, що теж чекає, а хтось радів, що батькам було байдуже на вигляд подвір'я, головне, щоб воно не перетворювалось у джунглі.

reddit

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