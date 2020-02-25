GO-A стримано відповіли на критику Тараса Тополі, але Квінта згадав Альошу: відео

Гурт Go-A, який представлятиме країну на Євробаченні 2020, дав свою першу пресконференцію після фіналу Нацвідбору. Команда не лише поділилась думками щодо хвилі неоднозначних відгуків українців, а й прокоментувала негатив з боку лідера "Антитіл" Тараса Тополі.

Гурт Go-A нарешті влаштував зустріч з журналістами, де розповів про емоції від перемоги на Нацвідборі, а також не оминув увагою не найкращу реакцію соцмереж. До того ж, до хвилі негативну долучився навіть популярний музикант і фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

До теми: Лідер гурту Антитіла розкритикував GO-A: чи справді є зрада у пісні Соловей

"Я особисто цих постів не бачила, але в кожного своя думка", – прокоментувала це вокалістка Go-A Катерина Павленко.

У свою чергу продюсер Руслан Квінта пояснив ситуацію тим, що "це ж весело, майже те саме, якби я сказав, що Тарас Тополя – син дерева, а дружина у нього – хлопчик, бо Альоша".

У гурті також додали, що справа не в тому, що про них пишуть добре чи погане, адже круто, що про команду взагалі пишуть.

"Але особисто в нас не було такої мети когось особисто задіти, якось когось спровокувати. Ми дуже багато думок читаємо з приводу неї і це класно, що в українців так працює фантазія і що вони нарешті аналізують тексти, бо, як мені раніше здавалось, всім взагалі байдуже, про що співають. А тут вони прямо проаналізували так глибоко і стільки теорій в них з'явилось – і я радію з цього. Аби вони ще цей весь потенціал свій творчий спрямували в якусь творчість. Це взагалі б класно було. Мені здається, що хейт нікому не приносить задоволення і від нього немає користі. А якщо всю творчу енергію спрямувати в щось хороше, наприклад, у творіння добра, то всім від цього буде краще. Нам цього не вистачає зараз", – підсумувала Катерина Павленко.

Про це команда розповіла на 9-й хвилині пресконференції:

Читайте також: GO-A їдуть на Євробачення 2020 від України: біографія гурту-сенсації