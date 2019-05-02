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Ратажковскі у дірявих джинсах осоромилася в мережі

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Емілі Ратажковскі - успішна модель - фото 1
Емілі Ратажковскі - успішна модель / Alpha Coders

Манекенниця Емілі Ратажковскі знялася у штанях з розрізами над коліном і на сідницях. Користувачі мережі висміяли образ зірки.

Популярну модель Емілі Ратажковскі висміяли в мережі через "діряві" штани. Знімок в незвичайному вбранні з'явився на сторінці зірки в Instagram.

І ще: Гаряча крихітка: Ратажковскі показала фігуру в бікіні

На фото Ратажковскі позує сидячи в кріслі в чорному короткому топі, джинсовій куртці та рваних джинсах. На знімку видно дві дірки на штанях: вище коліна і на одній із сідниць. Користувачі мережі висміяли наряд зірки. Шанувальники запитали модель, чи купує вона відразу "зіпсовані" джинси й припустили, що її сідниця хоче "втекти".

Емілі Ратажковскі в драних джинсах - фото 325182
Емілі Ратажковскі в драних джинсах

Днями популярна модель розбурхала мережу спокусливим відео лише у джинсах. Дівчина знає, чого хоче публіка, і зовсім не соромиться свого тіла. Тут спекотно!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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