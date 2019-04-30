Гаряча крихітка: Ратажковскі показала фігуру в бікіні

Популярна модель Емілі Ратажковскі продовжує зваблювати фанатів своїми ідеальними формами. Дівчина у крихітному бікіні вкотре нагадала, що до літа залишилось зовсім мало часу!

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі не лише активно займається своєю кар'єрою та керує власним брендом білизни для жінок, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за однією із найгарячіших красунь стежать більш як 22 млн осіб, і це не дивно, адже вона майже щодня тішить фанатів новими знімками. До того ж, Емі добре знає, чого хочуть її шанувальники, а також не має комплексів щодо свого вигляду.

І ще: Британська модель похизувалась бюстом у відвертій сукні (фото)

Нещодавно зірка похизувалась стрункою фігурою у крихітному бікіні, викликавши шквал компліментів у коментарях. Здається, ця дівчина не просто готова до літа, а живе у спекотній порі року постійно.

instagram.com/emrata

Читайте також: Настя Каменських потішила фанатів чуттєвим знімком