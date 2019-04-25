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Зваблива Ратажковскі похизувалась ідеальним тілом

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Емілі Ратажковскі показала фігуру - фото 1
Емілі Ратажковскі показала фігуру / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі знову нагадала, що завжди готова до літа та відвертого вбрання. Ця дівчина підкорює серця своєю ідеальною фігурою!

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі доволі активно користується соцмережею Instagram, де у неї понад 22 млн підписників. Ледь не щодня дівчина записує історії та ділиться фото зі зйомок, заходів та просто звичайних буднів. До того ж, красуня знає, чого потребує її публіка, та зовсім не соромиться демонструвати свої апетитні і стрункі форми.

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Нещодавно Емілі показала свіжі кадри у топі та обтислій спідниці власного бренду, натякнувши, що пора готуватись до літа всім тим, хто все ще не задоволений своїм виглядом. А от Ратажковскі виглядає дуже звабливо!

instagram.com/emrata - фото 323791
instagram.com/emrata
instagram.com/emrata - фото 323792
instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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