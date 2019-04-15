Емілі Ратажковскі топлес станцювала для фанатів: відео (18+)

Популярна модель Емілі Ратажковскі розбурхала мережу спокусливим відео лише у джинсах. Дівчина знає, чого хоче публіка, і зовсім не соромиться свого тіла. Тут спекотно!

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі доволі активний користувач соцмережі Instagram, тому не дивно, що за нею стежать понад 22 млн користувачів. А все тому, що Емілі доволі важко назвати скромною у демонстрації свого тіла, адже вона часто оголяється і навіть має свій бренд купальників та спідньої білизни.

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Нещодавно Емілі вирішила весело прорекламувати відому компанію Levi's, яку й так знають у всьому світі. Для цього Ратажковскі зняла відео топлес, у якому весело танцює лише у білих джинсах від відомого бренду. Понад мільйон лайків за короткий час та більш як 4 тисячі коментарів з компліментами.

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