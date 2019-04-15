Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Голос країни Вибори президента України 2019

Емілі Ратажковскі топлес станцювала для фанатів: відео (18+)

  • 66
Танці Емілі Ратажкоскі топлес - фото 1
Танці Емілі Ратажкоскі топлес / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі розбурхала мережу спокусливим відео лише у джинсах. Дівчина знає, чого хоче публіка, і зовсім не соромиться свого тіла. Тут спекотно!

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі доволі активний користувач соцмережі Instagram, тому не дивно, що за нею стежать понад 22 млн користувачів. А все тому, що Емілі доволі важко назвати скромною у демонстрації свого тіла, адже вона часто оголяється і навіть має свій бренд купальників та спідньої білизни.

І ще: Леся Нікітюк похвалилася результатами схуднення: сідниці, як горіх

Нещодавно Емілі вирішила весело прорекламувати відому компанію Levi's, яку й так знають у всьому світі. Для цього Ратажковскі зняла відео топлес, у якому весело танцює лише у білих джинсах від відомого бренду. Понад мільйон лайків за короткий час та більш як 4 тисячі коментарів з компліментами.

Гортайте галерею:

Читайте також: Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)
  • 10 квітня, 21:30
  • 3545
Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам
  • 08 квітня, 12:13
  • 561
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 08:00
  • 38
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз