Ранкова сексуальність: Настя Каменських розбурхала фото топлес (18+)

Популярна співачка Настя Каменських опинились у центрі уваги мережі через серію пікантних фото, на яких позує топлес, прикриваючись лише руками. Не важко здогадатись, що знімки зібрали шквал коментарів та лайків.

33-річна українська поп-зірка Настя Каменських не лише активно займається власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 5 мільйонів читачів. Тому не дивно, що NK вважається однією і з найпопулярніших на платформі українських знаменитостей. А все тому, що дівчина майже усім ділиться зі своїми шанувальниками: від звичайних буднів та тренувань і до музичних новинок.

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Також Настя не соромиться демонструвати фігуру, над якою регулярно працює, а недавні фото це лише підтверджують. У новому дописі Каменських похизувалась розкішними формами топлес, а також розповіла, як важливо починати день правильно.

"Я вірю в те, що все на світі, – це енергія.А кожна людина живе на власній частоті енергетичних хвиль. І для того, щоб жити так, як мрієш, потрібно налаштуватись на енергетичну частоту тієї реальності, яку ми хочемо. Спершу мрії будуть збуватись на тонкому енергетичному рівні, тобто на рівні думок. І тільки потім збудуться у реальності. Тому починайте кожен свій день з правильних думок. З любові до себе та внутрішньої впевненості, що у вас все вийде", – зазначила Настя.

Джерело всіх фото: instagram.com/kamenskux

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