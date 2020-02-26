Ракамакафо: як зараз виглядає той самий хлопець із кліпу Freestyler

Зараз назва гурту Bomfunk MC's майже забулась, але ж XXI століття починалося саме під їхній суперхіт Freestyler, який вийшов у 2000 році. Дивіться, як змінився головний герой легендарного кліпу!

У 1988 році Раймон Ібенкс об'єднався з діджеєм Ісмо Лаппалайненом, утворивши дует Bomfunk MC's. Їхній перший сингл "Uprocking Beats" підкорив радіочарт і приніс хлопцям контракт із Sony Music.

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Саме на цьому лейблі в 2000 році вийшов дебютний альбом групи "In Stereo", куди ввійшов і трек Freestyler, який буквально підкорив всю планету. І досі "ракамакафо" – слово, від якого віє ностальгією. Головну роль у тому легендарному кліпі виконав 15-річний Марло Снеллман, який отримав роль завдяки матері, керівниці модельного агентства, яка відправила сина на кастинг.

Дивитись онлайн кліп Bomfunk MC's – Freestyler:

Хлопець, до речі, і сам займався музикою, був діджеєм, навіть записав кілька альбомів. Проте завоювати популярність йому не вдалося, і навіть поява в кліпі ніяк не допомогла.

Марло Снеллман у 2015 / у кліпі 2000

Після того, як не зрослося з музикою, Майло пробував себе у різних сферах, поки не знайшов свою нову любов – кулінарію.

Marlo Snellman зараз

Ще одне хобі хлопця – риболовля. На сторінках Майло в соцмережах не так багато його фотографій, зате чимало кадрів спійманої риби й приготованих кулінарних шедеврів.

Зараз у 35-річному герої не впізнати того 15-річного хлопчину, який підспівував Bomfunk MC's. Майло змужнів та працює кухарем в одному з паризьких ресторанів.

Майло працює кулінаром

Група, до речі, розпалася ще у 2005 році, але в кінці 2018-го оголосила про возз'єднання й анонсувала тур з нагоди 20-річчя колективу.

Bomfunk MC's возз'єднались

А на початку 2019 року музиканти перезняли кліп Freestyler вже з дівчинкою в головній ролі. Пізніше Bomfunk MC's підтвердили, що працюють над новим альбомом.

Такі треки, як Freestyler, – не рідкість в світі музики, історія знає сотні прикладів колективів, які за всю кар'єру записували лише один легендарний хіт. Хтозна, може, фінам вдасться створити нові шедеври.

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