Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості

Багато відомих акторів стали зірками лише після того, як їм виповнилося 30. Природно, ми не звикли їх бачити, коли вони були молодими. Але це зацікавлює нас ще сильніше. Підготували для вас цікаву підбірку!

Ви колись замислювався про те, як виглядав Морган Фрімен у двадцяті роки? Отже, ось список акторів, яких ми знаємо лише дорослими й раніше не бачили молодими чи підлітками.

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Вас це точно здивує!

Джуді Денч

Джек Ніколсон

Віллем Дефо

Браян Кренстон

Білл Мюррей

Г'ю Лорі

Патрік Стюарт

Ієн Маккеллен

Меріл Стріп

Вупі Голдберг

Опра Уінфрі

Семюель Лірой Джексон

Колін Ферт

Крістофер Вокен

Меггі Смітт

Ліам Нісон

Ентоні Хопкінс

Ральф Файнз

Хелен Міррен

Морган Фрімен

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