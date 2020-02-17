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Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості

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відомі актори в молодості - фото 1
відомі актори в молодості

Багато відомих акторів стали зірками лише після того, як їм виповнилося 30. Природно, ми не звикли їх бачити, коли вони були молодими. Але це зацікавлює нас ще сильніше. Підготували для вас цікаву підбірку!

Ви колись замислювався про те, як виглядав Морган Фрімен у двадцяті роки? Отже, ось список акторів, яких ми знаємо лише дорослими й раніше не бачили молодими чи підлітками.

І ще: Телепрограми з Кузьмою Скрябіним, які ми всі дивились

Вас це точно здивує!

Джуді Денч

Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості - фото 386481

Джек Ніколсон

Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості - фото 386482

Віллем Дефо

Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості - фото 386483

Браян Кренстон

Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості - фото 386484

Білл Мюррей

Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості - фото 386485

Г'ю Лорі

Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості - фото 386486

Патрік Стюарт

Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості - фото 386487

Ієн Маккеллен

Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості - фото 386488

Меріл Стріп

Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості - фото 386489

Вупі Голдберг

Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості - фото 386491

Опра Уінфрі

Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості - фото 386490

Семюель Лірой Джексон

Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості - фото 386492

Колін Ферт

Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості - фото 386493

Крістофер Вокен

Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості - фото 386494

Меггі Смітт

Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості - фото 386495

Ліам Нісон

Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості - фото 386496

Ентоні Хопкінс

Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості - фото 386497

Ральф Файнз

Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості - фото 386498

Хелен Міррен

Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості - фото 386499

Морган Фрімен

Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості - фото 386500

До теми: Українські моделі: як змінилась севастопольська красуня Алла Костромічова

Джерело: bored panda
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