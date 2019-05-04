Райан Рейнольдс і Блейк Лавлі чекають на поповнення в сім'ї: милі фото

Зірковий бейбі-бум набирає обертів. Якщо цілий світ зараз очікує на той день, коли народить Меган Маркл, то через кілька місяців на світ з'явиться ще одне зіркове дитя. Блейк Лавлі знову вагітна, і це вона показала під час виходу зі своїм чоловіком Райаном Рейнольдсом на червону доріжку.

Подружжя з'явилося на прем'єрі нового фільму "Покемон детектив Пікачу" в Нью-Йорку.

І ще: Покемон: Детектив Пікачу: фінальний трейлер фільму, який варто побачити

На червоній доріжці майбутня багатодітна зіркова матуся з'явилася у блискучій жовтій сукні Retrofête з кругленьким животиком. Цілком імовірно, що красуня вже на солідному терміні.

Нагадаємо, що Блейк і Райан одружені з 2012 року. Разом вони виховують двох чарівних донечок – 4-річну Джеймс і 2-річну Інес. На публіці з малюками батьки з'являлися лише одного разу – під час закладання зірки Рейнольдса на голлівудській "Алеї слави".

Читайте також: У Букінгемському палаці зізналися, чи народила Меган Маркл: офіційна заява