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Покемон: Детектив Пікачу: фінальний трейлер фільму, який варто побачити

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Покемон: Детектив Пікачу: дивитись трейлер фільму онлайн - фото 1
Покемон: Детектив Пікачу: дивитись трейлер фільму онлайн

У мережі з'явився останній трейлер до екранізації пригод покемонів Детектив Пікачу. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Warner Bros. Pictures презентувала фінальний трейлер до фільму "Покемон: Детектив Пікачу", прем'єра якого запланована вже на 9 травня.

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Нове відео показало кумедні деталі спілкування Пікачу з іншими покемонами, а також новим другом та сином свого зниклого колеги. Здається, тепер зрозуміло, що у Піки серйозні проблеми з залежністю від кави.

Нагадаємо, що у головних ролях Райан Рейнольдс, Джастіс Сміт, Кетрін Ньютон та інші.

Покемон: Детектив Пікачу: дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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