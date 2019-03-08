Ви будете вражені: у високого рівня тестостерону є суттєвий недолік

Фахівці з університетів Нью-Йорка та Гонконгу встановили, чим небезпечний для чоловіків високий рівень тестостерону в їхньому організмі. Виявилося, що його надлишок має низку недоліків, про які вам варто знати!

Учені заявили, що високий рівень тестостерону пов'язаний з підвищеним ризиком тромбів, серцевої недостатності і серцевого нападу.

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У рамках дослідження були проаналізовані медичні дані про 3225 чоловіків віком від 50 до 75 років, що проходили обстеження на рак простати. Результати аналізу дослідники порівняли з генетичними зразками 392 тисяч чоловіків, які зберігаються в біобанку Сполученого Королівства.

Надлишок тестостерону може негативно вплинути на чоловіче здоров'я

Таким чином фахівцям вдалося встановити, що ген JMJD1C, який "прокинувся" у чоловічому організмі, безпосередньо пов'язаний з підвищеним рівнем синтезованого тестостерону. При цьому вчені виявили, що існує зв'язок між наявністю цього гена та схильністю чоловіків до уражень судин і серця. Ризик утворення тромбів у чоловіків виявився підвищений вдвічі, а ризик серцевої недостатності – у 7,8 раза.

Дослідники пояснюють, що концентрація тестостерону залежить від низки факторів, до яких належать спадковість, спосіб життя людини, фізична активність, харчування та інші.

Серед причин, що обумовлюють підвищений рівень тестостерону у чоловіків, вони називають застосування низки лікарських засобів (у першу чергу, гормональних препаратів), нераціональне харчування, недостатню кількість сну, психоемоційне напруження, надмірні фізичні навантаження, тривалу відсутність сексуальних контактів.

Крім того, підвищений тестостерон у чоловіків може спостерігатися при деяких порушеннях метаболізму, патологічних процесах у статевих залозах або надниркових залозах, пухлинах.

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