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Кидайте курити: науковці пояснили, чому не варто боятися набору ваги
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Може скластися враження, що відмова від куріння здатна створити деякі ризики для здоров'я, як би парадоксально це не звучало. Але, згідно з новим дослідженням, користь для здоров'я від відмови від куріння значно переважує ризики, пов'язані з поверненням кількох зайвих кілограмів.
Куріння пригнічує апетит і підвищує метаболізм. Коли ви кидаєте курити, ваш апетит і обмін речовин повертаються до норми, що може привести до того, що ви будете їсти більше та спалювати менше калорій. Смак і нюх також покращуються, тому їжа може стати більш привабливою після того, як ви кинете курити.
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У 2015 році вчені довели, що набір ваги після відмови від куріння залежить від кількості сигарет, які людина викурювала. Курці, які страждають від ожиріння, і ті, хто страждали від ожиріння ще до початку куріння, особливо уразливі, у середньому набираючи до 10 кілограмів після відмови від шкідливої звички.
Дослідники з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я ім. Т. Чана в Бостоні хотіли дізнатися, що гірше для людей з діабетом: набір ваги у результаті відмови від куріння або сукупність серцево-судинних захворювань (ССЗ), що виникають у результаті самого куріння. Для цього вони проаналізували дані двох попередніх досліджень, у тому числі 10895 чоловіків і жінок з діабетом.
У порівнянні з діабетиками, що продовжують курити, у тих, хто від цієї звички позбувся, ризик виникнення серцевих нападів, інсульту і інших ССЗ був на 34% нижчим серед тих, хто недавно кинув курити (шість або менше років після відмови від куріння) без набору ваги, на 25% нижчий серед тих, хто кинув курити понад шість років тому, і на 41% нижчий серед діабетиків, які ніколи не курили. Серед тих, хто набрав до п'яти кілограмів після відмови від куріння, не було зафіксовано підвищення ризику розвитку серцево-судинних захворювань.
За словами провідного автора дослідження Гана Лю (Gang Liu), проблеми збільшення ваги не повинні заважати людям кинути курити після того, як у них діагностовано діабет. А для тих, хто кидає курити, запобігання набору ваги примножить користь від відмови від куріння.
Людям, які тільки відмовилися від шкідливої звички, фахівці рекомендують частіше займатися спортом, розумніше підходити до вибору їжі (їсти меншими порціями і обмежити вживання солодощів і алкоголю) і працювати з дієтологом для контролю ваги.
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