Кидайте курити: науковці пояснили, чому не варто боятися набору ваги

Може скластися враження, що відмова від куріння здатна створити деякі ризики для здоров'я, як би парадоксально це не звучало. Але, згідно з новим дослідженням, користь для здоров'я від відмови від куріння значно переважує ризики, пов'язані з поверненням кількох зайвих кілограмів.

Куріння пригнічує апетит і підвищує метаболізм. Коли ви кидаєте курити, ваш апетит і обмін речовин повертаються до норми, що може привести до того, що ви будете їсти більше та спалювати менше калорій. Смак і нюх також покращуються, тому їжа може стати більш привабливою після того, як ви кинете курити.

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У 2015 році вчені довели, що набір ваги після відмови від куріння залежить від кількості сигарет, які людина викурювала. Курці, які страждають від ожиріння, і ті, хто страждали від ожиріння ще до початку куріння, особливо уразливі, у середньому набираючи до 10 кілограмів після відмови від шкідливої ​​звички.

Дослідники з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я ім. Т. Чана в Бостоні хотіли дізнатися, що гірше для людей з діабетом: набір ваги у результаті відмови від куріння або сукупність серцево-судинних захворювань (ССЗ), що виникають у результаті самого куріння. Для цього вони проаналізували дані двох попередніх досліджень, у тому числі 10895 чоловіків і жінок з діабетом.

Набір зайвої ваги притаманний тим, хто відмовляється від куріння

У порівнянні з діабетиками, що продовжують курити, у тих, хто від цієї звички позбувся, ризик виникнення серцевих нападів, інсульту і інших ССЗ був на 34% нижчим серед тих, хто недавно кинув курити (шість або менше років після відмови від куріння) без набору ваги, на 25% нижчий серед тих, хто кинув курити понад шість років тому, і на 41% нижчий серед діабетиків, які ніколи не курили. Серед тих, хто набрав до п'яти кілограмів після відмови від куріння, не було зафіксовано підвищення ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

За словами провідного автора дослідження Гана Лю (Gang Liu), проблеми збільшення ваги не повинні заважати людям кинути курити після того, як у них діагностовано діабет. А для тих, хто кидає курити, запобігання набору ваги примножить користь від відмови від куріння.

Людям, які тільки відмовилися від шкідливої ​​звички, фахівці рекомендують частіше займатися спортом, розумніше підходити до вибору їжі (їсти меншими порціями і обмежити вживання солодощів і алкоголю) і працювати з дієтологом для контролю ваги.

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