П'ять продуктів, необхідних для здоров'я печінки

Печінка – один з органів, що виконують більшість функцій в нашому організмі: метаболічну, бар'єрну, екскреторну та гомеостатичну. Саме тому важливо підтримувати її здоров'я.

Головними ворогами печінки є шкідливі звички, нездорова їжа, відсутність фізичних навантажень.

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Медики назвали ряд продуктів, які допомагають поліпшити роботу печінки. У лимонах міститься величезна кількість вітаміну С, який сприяє коректному функціонуванню печінки. Також лимонний сік містить антиоксиданти, які зменшують запалення, видаляють вільні радикали, покращують здатність організму переробляти глюкозу.

Часник має протизапальні властивості, які допомагають поліпшити роботу печінки. У складі яблук міститься клітковина, яка сприяє детоксикації печінки, покращуючи її роботу. Завдяки величезній кількості води і мінеральних солей огірки сприяють зволоженню організму і виведенню токсинів. Броколі сприяє нейтралізації шкідливих для печінки елементів, таких як алкоголь і лікарські препарати.

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