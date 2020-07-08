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Чому експерти не рекомендують вішати маску на дзеркало заднього виду в авто

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Чому експерти не рекомендують вішати маску на дзеркало заднього виду в авто - фото 1

Ось уже кілька місяців поспіль українські водії в умовах карантину змушені постійно мати при собі захисні маски. Деякі автолюбителі вішають маску на дзеркало заднього виду, аби її не довелося довго шукати. Розповідаємо, чому цього не варто робити.

Перш за все, з'ясуймо, навіщо власники автівок вішають захисну маску на дзеркало заднього виду. Для того, щоб вона завжди була, як то кажуть, під рукою, щоб її можна було легко і швидко дістати. Річ у тому, що під час спілкування зі співробітником поліції водій зобов'язаний бути в захисній масці. В іншому випадку його оштрафують за порушення правил карантину.

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Чому експерти не рекомендують вішати маску на дзеркало заднього виду в авто - фото 414589

Однак, експерти точно сказали, що робити цього не варто. Проблема полягає в тому, що вона, як і різні прикраси, повішені на дзеркало заднього виду, заважають водієві стежити за дорогою, постійно відволікаючи на себе увагу. Зниження концентрації на дорозі – це небезпека, яка може нашкодити всім учасникам дорожнього руху.

Проблема з оглядом може сильно проявити себе при повороті направо, коли навіть найменші предмети можуть відволікати. Крім того, постійна наявність ароматизаторів або масок на дзеркалі може викликати звикання, а значить, автолюбитель просто не буде звертати увагу на дрібні деталі.

Найкращим рішенням для зберігання маски буде бардачок або відділення під підлокітником. Правда, попередньо її рекомендується покласти у звичайний пакет, щоб вона не контактувала з іншими предметами та поверхнями.

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Джерело: dmm.travel
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