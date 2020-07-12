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5 продуктів, які позитивно впливають на якість сну
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Низька якість сну має негативний вплив на все здоров'я цілком, включаючи фізіологічні та психічні аспекти. На тлі пандемії коронавірусу нам особливо важливо висипатися, щоб зміцнювати імунітет. Цьому можуть посприяти ці смачні та корисні продукти.
Додайте до свого раціону ці продукти, аби ваш сон був міцним і здоровим!
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Волоські горіхи. Одне з найкращих джерел гормону мелатоніну, який регулює цикли сну. З'їжте жменю волоських горіхів перед сном, і вночі ви добре відпочинете. Також вони містять жирні кислоти Омега-3, які сприяють виробництву серотоніну – компоненту, що викликає сонливість.
Жирна риба. У жирній рибі містяться кислоти Омега-3 і вітамін С, які допомагають стимулювати виробництво серотоніну в мозку. Це вкрай важлива для якісного нічного відпочинку хімічна речовина.
Ківі. Улюблений багатьма українцями екзотичний фрукт багатий на серотонін, що допомагає регулювати цикли сну. У них також багато вітаміну C і каротиноїдів, які також сприяють швидшому і глибокому зануренню в сон.
Мигдаль. Цей горіх – найбагатше джерело мелатоніну. У ньому також міститься магній, що підвищує якість сну.
Гіркі вишні. Містять мелатонін, триптофан, калій і серотонін – усі ці компоненти корисні для занурення в сон. Більш того, в гірких вишнях є поліфеноли, також регулюють процеси сну і пробудження.
Головне, як то кажуть, не переїсти цих смаколиків на ніч ;)
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