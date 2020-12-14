П'ять причин негайно зайнятися плаванням

Усі ми знаємо, що перебування у воді корисно як для фізичного, так і для психічного здоров'я. Зараз ви знайдете додатковий стимул ходити в басейн.

Якщо ви ставите собі за мету схуднути, плавання стане найкращим вибором. За енерговитратами воно не поступається бігу. Людина вагою 60 кг спалює близько 300-350 ккал за 30 хвилин плавання. По-перше, в роботу залучаються одразу багато груп м'язів. По-друге, прохолодна вода допомагає витрачати додаткову енергію.

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З найпростіших і очевидних плюсів плавання – позитивний вплив на кровообіг, залучення всього тіла відразу, користь для дихальної системи, постави, поліпшення м'язового тонусу, простіше кажучи, тіло виглядає підтягнутим і здоровим. Бонусом йде і поліпшення емоційного стану.

Користь для суглобів. Вода зробить ваші суглоби більш гнучкими. Але плавання добре працює не тільки як профілактика захворювань суглобів. Плавати можна і під час загострень: охолодження зніме біль, а плавні рухи нададуть ефект масажу.

Альтернатива тренажерному залу. Басейн може стати чудовою альтернативою в ті дні, коли у вас не вистачає сил на тренування в тренажерному залі або не хочеться бігати під дощем. Пообіцяйте собі, що не будете вимотувати себе, а просто поплаваєте в комфортному темпі.

Рух у воді вимагає особливої координації, а енергійне дихання під час інтенсивного запливу насичує кров киснем. Для того, щоб відвідування басейну робило вас розумнішим, плавайте різними стилями у швидкому темпі.

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