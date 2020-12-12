Чому не можна кип'ятити воду 2 рази

Про те, що воду, призначену для пиття, можна кип'ятити не більше одного разу, знає будь-яка порядна ґаздиня. Однак пояснити фізико-хімічний механізм цієї заборони можуть тільки фахівці.

Основною метою кип'ятіння води є знищення шкідливих і хвороботворних мікроорганізмів, які гинуть при підвищенні температури рідини.

І ще: Як правильно виміряти температуру тіла

Річ у тому, що при очищенні води вдруге відбувається знищення органіки. Вона гине і розкладається. Інтенсивно виділяється водяна пара завдяки випаровуванню води, тому і підвищується концентрація мінеральної складової: розчин стає більш концентрованим, і, отже, здатний завдати більшої шкоди здоров'ю.

У воді крім мінеральних речовин, солей, лужних і кислотних радикалів, містяться розчинені атоми водню і кисню. В процесі інтенсивного випаровування водяної пари атомарний водень, включаючи присутні в мізерних кількостях ізотопи дейтерію і тритію, осідають на дно, збільшуючи щільність рідини.

При повторному або тривалому кип'ятінні активний хлор у воді вступає в реакцію із залишками органічних речовин і мінеральними розчиненими речовинами. Що може вийти в результаті такої реакції, важко передбачити. Тут багато чого залежить від ступеня очищення води на водозабірних станціях, де обов'язково є система глибокого очищення (фільтрації) і подальшого хлорування. Однак і фізика, і хімія вчать нас, що для прискорення будь-якої реакції вихідні інгредієнти треба нагріти. Тому багаторазове кип'ятіння води призводить до збільшення варіантів хімічних реакцій, результатом яких можуть бути поява різного роду канцерогенних речовин і діоксинів.

Це цікаво: Як труднощі на роботі насправді впливають на секс