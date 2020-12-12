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Названо ідеальну температуру для комфортного сну

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Найкраща температура для сну - фото 1
Найкраща температура для сну

На якість сну впливає чимало чинників, серед яких і температура повітря у спальні. Тому експерти назвали визначили ідеальний показник, як дозволить краще відпочити.

Температура у кімнаті впливає на добові ритми, від яких і залежить, коли організм у бадьорості, а коли потребує відпочинку. Тому фахівці радять готуватись до сну та контролювати повітря у спальні.

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Лікар Кек Раджкумар Дасгупта пояснив, що вночі температура повітря поступово знижується через вивільнення мелатоніну. Саме цей гормон допомагає тілу заснути.

Найкраща температура для сну - фото 438807
Найкраща температура для сну

"Тому набагато легше та швидше засинати у прохолодному місці", – наголошує інший експерт, доцент кафедри неврології та медицини сну Каліфорнійського університету Аджай С. Сампат.

Якою ж є ідеальна температура? На думку фахівців, це приблизно від 15,5 до 19,5 градусів за Цельсієм. Тому перед сном найкраще відчинити вікно ненадовго, щоб впустити не лише свіже повітря, а й знизити температуру.

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Джерело: newsyou
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