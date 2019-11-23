П'ять перевірених способів покращити пам'ять

Найчастіше проблеми з пам'яттю не виникають просто так. Стрес, неправильне харчування, порушення режиму дня, хронічні захворювання і багато інших чинників призводять до невеликих провалів у пам'яті. Як же ж зробити так, щоб ваша пам'ять не втрачала свою гостроту – читайте далі!

Передовсім, слід переглянути свої звички та харчові вподобання. Цілком імовірно, що проблема криється саме в них.

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1. Цукор і тиск під контролем

При високому рівні глюкози в крові та гіпертонічній хворобі рано чи пізно погіршується кровопостачання мозку. Найпростіше і очевидне рішення – звернутися з цими проблемами до фахівця, який зможе підказати вам кілька шляхів виходу з ситуації, що склалася. Не зволікайте, адже погіршення пам'яті має тенденцію з часом лише поглиблюватися.

Контролюйте стан свого здоров'я

2. Математичні завдання і логічні головоломки

Займаєтеся розвитком дитини? Не лінуйся це робити і самостійно. Кілька тижнів таких тренувань мозку посилять приплив крові до нього, що поліпшить і пам'ять.

3. Повноцінний нічний сон і відпочинок

Наукові статті й авторитетні медичні дослідження доводять, що тривалий восьмигодинний сон позитивно впливає на пам'ять. Вранці, особливо якщо людина добре виспалася, їй потрібно докласти значно менше зусиль, щоб засвоїти інформацію.

Не забувайте про міцний і здоровий сон

4. Вчіть вірші

Такий мозковий штурм покращує пам'ять і значно розширює кругозір. Почніть прямо сьогодні. Фахівці рекомендують вивчати щодня по чотири рядочки. Такий підхід триматиме у тонусі ваш мозок.

5. Обговорення нової інформації

Візьміть собі за правило, розмовляти з сім'єю або колегами про щось нове, що ви дізналися, прочитали або почули. Переказана і обговорена інформація значно краще структурується в мозку, а отже, її потім легше буде знайти у закутках пам'яті.

Обговорюйте нову інформацію з іншими

Пам'ять – важлива функція головного мозку, яка відображає його роботу. Активний спосіб життя, правильне харчування і ефективні тренування мозку покращують його роботу, а отже, і пам'ять. До слова, можете вивчати також тексти справжніх хітів, які ви почуєте на Радіо МАКСИМУМ ;)

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