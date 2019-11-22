Експерт розповіла, як подолати осінню сонливість

Популярний дієтолог Світлана Фус розповіла, що робити при занепаді сил і як боротися з осінньою сонливістю. Про це експерт повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

За словами дієтолога Світлани Фус, в осінню пору ми частіше відчуваємо сонливість, депресію та занепад сил. Так, експерт наводить кілька практичних порад, які допоможуть засинати вчасно, а прокидатися бадьорими і повними сил.

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Дієтолог стверджує, що дуже важливо перед сном не лягати спати голодними. Однак переїдати теж не варто, адже якість сну залежить від часу останнього прийому їжі (рекомендується не їсти за 3-4 години до сну).

Дотримуйтеся простих правил

Також Фус рекомендує ховати всі електронні пристрої хоча б за півгодини до сну, так як мерехтливий екран негативно впливає на вироблення мелатоніну – гормону, який допомагає нам заснути.

Крім того, важливо знайти 15-20 хвилин для денного сну (цього часу цілком достатньо для відновлення гормонів, ферментів і нервової системи).

"Прислухаємося до свого організму (прослідкуйте, коли в нічний час доби вас хилить в сон, і привчіть себе лягати у цей час). Друзі, спіть не менше 7-8 годин на день, і тоді ваші продуктивність на роботі, самопочуття, настрій будуть на висоті", – підсумувала експерт.

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