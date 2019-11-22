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Експерт розповіла, як подолати осінню сонливість
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Популярний дієтолог Світлана Фус розповіла, що робити при занепаді сил і як боротися з осінньою сонливістю. Про це експерт повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
За словами дієтолога Світлани Фус, в осінню пору ми частіше відчуваємо сонливість, депресію та занепад сил. Так, експерт наводить кілька практичних порад, які допоможуть засинати вчасно, а прокидатися бадьорими і повними сил.
До теми: Як прокидатися бадьорим у холодну пору року
Дієтолог стверджує, що дуже важливо перед сном не лягати спати голодними. Однак переїдати теж не варто, адже якість сну залежить від часу останнього прийому їжі (рекомендується не їсти за 3-4 години до сну).
Також Фус рекомендує ховати всі електронні пристрої хоча б за півгодини до сну, так як мерехтливий екран негативно впливає на вироблення мелатоніну – гормону, який допомагає нам заснути.
Крім того, важливо знайти 15-20 хвилин для денного сну (цього часу цілком достатньо для відновлення гормонів, ферментів і нервової системи).
"Прислухаємося до свого організму (прослідкуйте, коли в нічний час доби вас хилить в сон, і привчіть себе лягати у цей час). Друзі, спіть не менше 7-8 годин на день, і тоді ваші продуктивність на роботі, самопочуття, настрій будуть на висоті", – підсумувала експерт.
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