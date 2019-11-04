Осіння застуда: як варто лікуватися

При лікуванні грипу без медикаментів не обійтися, але якщо мова йде про легку застуду, то впоратися з неприємними симптомами можна простими народними методами.

Фахівці наполягають на тому, що будь-які таблетки і мікстури мають прописувати лікарі за винятком хіба що найшкідливіших засобів, але навіть ними багато хто примудряється зловживати.

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Лікарі рекомендують протягом дня постійно їсти по пів чайної ложечки меду, причому його бажано трохи потримати в роті. Завдяки своїм властивостям він м'яко, але ефективно зніме біль в горлі. Ще один прекрасний і дуже смачний засіб – морс з чорної смородини, розведений гарячою водою, – він допомагає знизити закладеність носа, зменшує запалення в горлі і кашель.

Для підтримки сил організму і відновлення сил рекомендують також пити теплу воду з лимоном. Але тільки теплу, а не окріп, як намагаються робити хворі, помилково вважаючи, що таким чином прогріють запалене горло. Насправді окріп лише додасть подразнення слизовій.

Як лікувати застуду

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