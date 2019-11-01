П'ять фактів про користь граната

Плоди граната вживають в їжу в сирому вигляді, в приготованих стравах, напоях і для отримання гранатового соку. Чим же такий корисний гранат?

Гранат має вражаючий протизапальний ефект. Хронічне запалення будь-якого органу призводить до розвитку серйозних захворювань. Гранати ж мають потужні протизапальні властивості, які знижують ризики розвитку цих захворювань.

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Гранат – засіб проти раку молочної залози. Рак молочної залози є одним з найбільш поширених видів раку у жінок. Екстракт граната може перешкоджати розмноженню клітин раку молочної залози.

Гранат може знизити кров'яний тиск. Гранат допомагає в боротьбі з артритом і болем в суглобах. Рослинні сполуки в гранаті мають протизапальну дію і допомагають в лікуванні артриту.

Гранат

Гранатовий сік може знизити ризик серцево-судинних захворювань. Хвороби серця наразі є найбільш поширеною причиною передчасної смерті. Пунічна кислота, основна жирна кислота в гранаті, захищає від хвороб серця.

Гранат покращує пам'ять. Дослідження за участю 28 людей похилого віку зі скаргами на пам'ять показало, що 230 мл гранатового соку на день значно поліпшували маркери вербальної і зорової пам'яті.

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