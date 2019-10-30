Ці продукти найчастіше призводять до отруєння

Дієтолог назвали найпопулярніші продукти, які викликають отруєння, а також найпоширеніші причини погіршення самопочуття через смаколики. Беріть до уваги!

Іспанська дієтолог Марія Меріно розповіла, які смаколики можуть стати причиною погіршення самопочуття. Інколи продукти викликають отруєння через мікроби на поверхні, інколи через те, що у них є інфекція.

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Експерт наголосила, що варто обачно ставитись до такого популярного продукту, як яйця. У жодному разі їх не можна зберігати поза холодильником, а також не варто мити перед вживанням, оскільки вони вже мають спеціальних захисний шар, який може змитись водою. А шанувальникам страв з сирими яйцями взагалі не рекомендують вживати ті, які довго простояли у холодильнику.

Що може викликати отруєння

А от з овочами і фруктами проблеми можуть виникати через недостатньо добрий процес миття. Дієтолог додала, що можна використовувати лимонний сік з водою, щоб позбутись поганих мікробів.

Що може викликати отруєння

Не менш популярним смаколиком, який призводить до отруєння, є страви з риби та взагалі морепродукти. Тут варто починати турбуватись про себе ще з вибору магазину. Така ж ситуація і з м'ясом птиці. До того ж, курятина обов'язково повинна проходити якісну термообробку, адже у ній може бути сальмонела чи стафілокок.

Що може викликати отруєння

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