П'ять ефективних способів обдурити голод

Існує безліч способів обдурити організм і на час зняти "напад голоду". Ось деякі з них.

Вода найпростіший і найдоступніший спосіб на час обдурити організм. Тим більше, що дуже часто він також обманює наш мозок, видаючи за відчуття голоду спрагу. Випивши склянку води, ви зможете переконатися в цьому.

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Дихальна практика також вважається ефективним способом придушити відчуття голоду: 20 глибоких вдихів і видихів і бажання поїсти проходить.

Активність як фізична, так і ділова прекрасно справляються з потребою перекусити. Коли мозок зайнятий, він не думає про голод, а концентрується на виконуваних завданнях.

Акупунктура, до якої одні ставляться абсолютно несерйозно, а інші вважають панацеєю від усіх бід, цілком непогано справляється із завданням тимчасового придушення голоду: помасажуйте хвилини 2-3 точку між губами і носом, і відчуття голоду відступить.

Ароматерапія. З одного боку, аромати можуть пробудити звірячий апетит, а з іншого, здатні його пригнічувати. Позбавити від відчуття голоду може запах кави, хвої і цитрусові аромати, які, до слова, здатні ще й заряджати енергією.

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