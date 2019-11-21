Смачно та корисно: лікарі назвали найкращий зимовий чай

Фахівці рекомендують у холодну пору року готувати собі не просто імбирний чай, а з додаванням цієї спеції. Саме таке поєднання допоможе вам впоратися з застудою та вірусами, які так і хочуть затягнути вас у свої тенета. Ділимось рецептом найкориснішого чаю!

Для нього вам знадобляться імбир і куркума. Ці два інгредієнти віддавна відомі дивовижними корисними властивостями. Але максимум можна витиснути, поєднавши їх.

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Чим корисний імбирний чай з куркумою?

Травлення. Імбир корисний для травлення. Він надає заспокійливу дію на м'язи живота та полегшує перетравлювання їжі, а куркумін стимулює вироблення жовчі в жовчному міхурі. Обидві рослини допомагають при розладах шлунка, нудоті.

Зниження цукру в крові. Одне китайське дослідження показало, що куркумін сприяє виробленню інсуліну та покращує чутливість до інсуліну – і те, і інше корисне для людей з діабетом.

Цей чай не лише зігріє, а й принесе користь організму

Протизапальні засіб. Імбирний чай з куркумою вважається протизапальним напоєм. Багато культур по всьому світу використовують імбир і куркуму для зняття запалень суглобів і м'язів. Наприклад, цей чай може зменшити симптоми запальних захворювань, таких як артрит і артроз.

Містить багато марганцю. Марганець підтримує здоров'я кісток, бореться із запаленнями і допомагає в метаболізмі поживних речовин, таких як перетравлювання і утилізація білка. Марганець також бере участь в регулюванні холестерину і вуглеводів, в збереженні цілісності шкіри.

Як приготувати чай?

Щоб приготувати імбирний чай з куркумою, нагрійте чашку води до кипіння, потім повільно розмішайте 2 чайні ложки меленої куркуми і 1 чайну ложку тертого імбиру. Зменшіть вогонь, і варіть 10 хвилин. Додайте мед, стевію або цукор, щоб підсолодити чай.

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