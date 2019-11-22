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Ці трави і спеції дуже корисні: спробуйте додати їх до страв

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Спеції - фото 1
Спеції / youtube

Англійські мікробіологи вивчили потенціал індійських диких рослин, які використовують у традиційній і народній медицині, в боротьбі з бактеріальними і грибковими інфекціями і несподівано виявили, що їх склад може протистояти раку ротової порожнини.

В експерименті брали участь пацієнти, які мають ослаблену імунну систему зі значно зниженими показниками нейтрофілів у крові.

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Виявилося, що сильні антибактеріальні властивості мають дика спаржа, ромашка, карі, касторова олія і гуньба сінна. За словами фахівців, природні лікарські засоби набувають все більшого значення в лікуванні хвороб.

Деякі з розглянутих спецій і рослин володіють широким спектром дії антибіотиків, допомагаючи боротися з інфекціями, включаючи кишкову паличку, синьогнійну паличку, золотистий стафілокок і грибки Candida і Aspergillus. Вчені вважають, що індійські трави можуть стати безпечною альтернативою звичайних антибіотиків і здатні вбивати навіть стійкі бактеріальні види.

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Карі

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