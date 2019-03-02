Пузік, як у Тік: мережу підкорила нова пародія на кліп Каменських

Український ведучий Вова Остапчук спільно з ZBSband презентував на своєму YoutTube-каналі нову пародію на кліп Каменських. Автори відео згадали майже усіх зірок українського шоу-бізнесу у пародії. Дивіться кліп!

У пародійному кліпі "Пузік, як у Тік" Володимир Остапчук згадує майже усіх зірок укршоубіза – Олю Полякову, Тіну Кароль, Настю Каменських, Олега Винника, Дмитра Монатіка, Івана Дорна та інших. Разом з ZBSband вони пожартували над українською естрадою.

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Володимир Остапчук написав: "Я, звичайно, розумію сексі форми та світові імена, на кшталт Кім Кардашян, але, чорт забирай, наші зірки й ближче й крутіше! Тому всі попи, ноги й навіть очі в цьому відео proudly made in Ukraine. Підтримай вітчизняне!

P.S. Під час зйомок жодна самоіронія селебріті не постраждала. Це все лише гумор. Кого не згадав, вибачте, виправлюся наступного разу."

Текст пародії на "Попа, как у Ким"

"Попа, как у Ким, попа, как у Ким..."

— Вова, надо выходить!

— Ничё, детский утренник, подождут. Дай клипчик гляну.

— Какой клипчик?

— Та это выложила, понял? Попа, как у Ким, слышал? Про кого она поет: Джи-Джи какие-то, Ри-Ри, Ким-Ким... Хто эти люди вообще? Где наши звезды? Где Федышин? Где Иван Нави? Артём Пивоваров??? Не знаю, я б по-другому бы сделал.



Семечки, Семечки, Семечки, Семечки,

Пощелкать шоубиз давно настало времечко.

На любой тусовке – я на торте вишенка.

Когда я танцую, представляю, шо я Тищенко.

— Ты не станешь президентом, будь по-проще Вова

С выражением лица как у Кошевого.

Я хочу подписчиков как у Дуа Липа,

Но никому не нужен как Дантес и Макс Нелипа.

МЗГ, БДП, NK, ЙПРСТ – я буд-то на параде ЛГБТ.

Мне приносят десятину только по полтиннику.

Я построю церковь чуть выше, чем у Винника.

Укршоубизнес вовсе не велик –

Тут зубы, как у Кухар, а пузик, как у Тик.

Пузик, как у Тик, пузик, как у Тик,

Пузик, как у Тик, пузик, как у Тик,

Пузик, как у Тик, пузик, как у Тик,

Ножки Поляковой, а пузик, как у Тик!

Пузик, как у Тик, пузик, как у Тик,

Пузик, как у Тик, пузик, как у Тик,

Пузик, как у Тик, пузик, как у Тик,

Глазик, как у Мела, а пузик, как у Тик!

— ZBS здесь?

— Остапчук!

Поднимаю тост за твой высокий рост.

Ты зашиваешь душу, подпевая в нож.

Голосину как у Тины – все, о чем мечтаю.

Кароль ты не трогай, Тиночка святая.

Шикарное тело и эпатаж,

Но, чтоб поесть, Козловский продал мне гараж.

Киндзмараули, Цинандали, может быть Ткемали?

Когда же ты запомнишь, я – Ираклий Макацари!

Когда-нибудь выйдет из моды Емченем и Зара,

Но никогда не постареет Софочка Ротару.

Нам же дали Томос, открыли нам безвив,

Но остался в полной ж*пе укршоубиз!

Укршоубиз, Укршоубиз,

Укршоубиз, Укршоубиз,

Укршоубиз, Укршоубиз,

Укршоубиз, Укршоубиз.

— Чуєш, а де Ваня Дорн?

— Він в мучном отделе.

— Тю, ти шо, серйозно? А шо же він там дєла?

— В нього днюха, в нього днюха, в нього днюха.

— А шо же він там дєла?

— В нього днюха!



— Не, ну так же лучше, правда?

— Вов, ну ты жестко, конечно. Тебе еще с ними работать.

— Та ладно, вообще я в Канаде живу, мне пофиг. Прямо там жестко, дисклеймер поставим. Понял, ну как все делаю: вот это, все совпадения не случайны, бла-бла-бла, цьом-цьом-цьом... Ну вы сделаете, да? Ты понял? Не? Ой, блин, ладно, оставь, я сам смонтирую...Капец, я седею как Педан. Кошмар какой!

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