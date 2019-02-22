Попа, как у Ким: мережу порвала нова політична пародія на кліп Каменських

Український YouТube-канал "Мюслі Кличка" презентував нову політичну пародію. Цього разу блогери переосмислили популярний кліп співачки Насті Каменських на пісню "Попа, как у Ким". Зацініть!

У пародійному кліпі "Верховна Попа" кандидати в президенти Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Олег Ляшко, Євген Мураєв та інші "трясуть попами" перед глядачами і співають про те, що в Україні, за що не візьмись – всюди попа.

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"Може, уже досить жити в попі, як у Кім!", – йдеться в пародії. Користувачі мережі зацініли відео, хоча багато хто відзначив, що це було б дуже смішно, якби не було так сумно.

Дивіться самі!

Текст пародії на "Попа, как у Ким"

ВР… Р-Р-Р-Р-Р-Р

Девочки, мальчики, девочки, ну такое

Языками почесать для вас не проблемочка

У нас в політиці все дуже нудно стало

Того, що в нас є нам уже замало

Хочу бути вічним президентом, як Лукашенко

А я хоч раз ним стати, як Петя Порошенко

Хочу бути схожим на Обаму чи Макрона

І трошечки іще на сера Елтон Джона

Як Вітя Янукович я давно уже готовий

Накрасти бабла і звалити до Ростову

Хочу бути схожим на Еркюля Пуаро

Ловити всіх бандитів і нажиратися в гавно

На когось бути схожими нам хочеться усім

Та що б ми не робили, в країні попа як у Кім

Попа як у Кім! Попа як у Кім! З реформами

Попа як у Кім! Попа як у Кім! З тарифами

Попа як у Кім! Попа як у Кім!

За що би не взялись виходить попа як у Кім

З комуналкою! Попа як у Кім!

З медициною! Попа як у Кім!

І з освітою! Попа як у Кім!

За що би не брались всюди попа як у Кім

Передвиборча іде зараз агітаця

Свободи слова й демократії повна імітаця

Бойко, Мураєв, пані Тимошенко

Гречка з них сипиться, як пісок з Гриценка

Щоб з рейтингом в них все було окей

На все вони готові, як Саша Грей

Порошенко субсидії людям впіхує

Зараз штуку дасть, а прийде – двушку забере

Зеленський поїхав на гастролі з Кварталом

А Петя – в томос тур зі священним ритуалом

Автобуси купили, але хана їм всям

Бо на дорогах також попа, як у Кім!

Попа як у Кім! Попа як у Кім! А ще й бензин!

Попа як у Кім! Попа як у Кім! По 27!

Попа як у Кім! Попа як у Кім!

І долар майже 30, в общем, попа як у Кім

Парубій

Посюсясюсим! Посюсясюсим!

Посюсясюсим! Посюсясюсим!

Посюсясюсим! Посюсясюсим!

Сися насусилима, а посюсясюсим!

Обирать майбутнє разом будем, будем будем

Тридцять першого приходьте люди люди люди

Шанс свій не про опа опа опа опа опа

Не треба думать попой, щоби знов не була попа

Попа як у Кім! Попа як у Кім!

Попа як у Кім! Попа як у Кім!

Попа як у Кім! Попа як у Кім!

Може уже досить жити в попі як у Кім!

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