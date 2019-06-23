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Психологи з'ясували, чи є шанс повернути загублений гаманець

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Експеримент повторювали 17 тисяч разів - фото 1
Експеримент повторювали 17 тисяч разів

Міжнародна група вчених з Мічиганського університету (США) і Університету Цюриха (Швейцарія) провела масштабний соціальний експеримент. Вони підлаштовували ситуації, в яких люди отримували знайдений на вулиці гаманець і вирішували, чи варто його повертати власнику.

Як з'ясувалося, рішення повернути гаманець власникові залежало від суми, яка в ньому.

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Автори проводили дослідження у 40 країнах, включаючи Росію, Індію, Мексику, Марокко і Казахстан, у 350 містах. Експеримент проходив за одним сценарієм: асистент, котрий вдає з себе випадкового перехожого, віддавав працівникам різних закладів – банків, театрів, музеїв та інших – гаманець, повідомляючи, що знайшов його біля входу. Він стверджував, що у нього немає часу розбиратися з ситуацією, і просив людину зв'язатися з власником.

Гаманець міг бути порожнім або містити місцеву валюту, еквівалентну 13,45 долара або сотні доларів. Водночас всередині лежала записка зі списком покупок, ключ і візитна картка з номером власника. Всього експеримент повторювався 17 тисяч раз.

На свій подив, дослідники виявили, що в більшості випадків з власником гаманця зв'язувалися частіше, якщо в гаманці лежала більша сума. Порожній гаманець повертали у 40 відсотках випадків, а з невеликою сумою – в 51 відсотку.

Чим більше було грошей у гаманці, тим вищий шанс його повернення - фото 335956

У трьох країнах – Польщі, Великобританії та США – ймовірність повернення сотні доларів у середньому досягала 72 відсотків. У таких країнах, як Швейцарія і Норвегія, гаманці повертали часто незалежно від кількості грошей. Мексика і Перу стали єдиними країнами, де велику суму повертали з меншою ймовірністю, ніж незначну.

Автори пояснили результати тим, які економічні та соціальні умови переважають у кожній з країн. Водночас вони вважають, що у розвинених країнах люди частіше повідомляли про великі суми, тому що їм неприємно відчувати себе грабіжниками, і це відчуття в сукупності з почуттям морального піднесення при поверненні, сильніше за сьогочасну меркантильну вигоду.

До того ж вони помітили, що люди в середньому на 9,2 відсотка частіше повідомляли про зникнення, якщо в гаманці був ключ, в порівнянні з тими випадками, коли ключа всередині не було. Психологи припускають, що цей предмет дозволяє побачити у власнику реальну людину.

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Джерело: sciencemag
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