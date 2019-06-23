Як підготуватись до понеділка: три прості поради

Вихідні так швидко минають, що екватор неділі настає несподівано та може викликати справжню паніку та приступи смутку перед понеділком. Як підготуватись до робочого тижня, щоб не стресувати – читайте далі.

Мало хто вважає понеділок чудовим днем, окрім випадків, коли з'являються обіцянки змінити життя. Насправді можна полегшити старт робочого тижня, якщо в неділю взяти собі за звичку дотримуватись цих легких порад.

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Понеділок – не зло

Як підготуватись до понеділка

Саме з цього варто починати будь-які підготовки і моральні, і фізичні. Чомусь для багатьох людей саме понеділок вважається найгіршим днем у тижні. Тому варто змінити ці психологічні налаштування. Насправді, в англійській мові тиждень стартує саме з неділі, тому на неї переноситься весь цей тягар. Змініть у своїй голові відношення до понеділка, і це дозволить вранці прокинутись не з такими поганими думками.

Планування

Як підготуватись до понеділка

Вихідні вихідними, але план дій на новий тиждень точно дозволить з меншим стресом почати понеділок. Ви знаєте, що на вас очікує, тому зможете правильно розподілити час та налаштуватись на роботу. До того ж, можете спланувати і дрібні речі, приміром, подумати, що приготувати на сніданок та що одягнути. Це вже пришвидшить процес зборів на роботу та знизить рівень паніки.

Адекватний вечір неділі

Як підготуватись до понеділка

Навіть ідеальне планування та установки на позитив можуть не спрацювати, якщо вечір неділі у вас завершиться десь під ранок у понеділок. Брак сну та енергії, а також не надто позитивне самопочуття – не дуже дружать з робочим процесом. Як би ви не любили відриватись та жити на максимум – найкраще для цього підходять п'ятниця та субота.

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