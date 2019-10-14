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Психологи розповіли про захворювання, через яке сміявся Джокер

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Джокер - фото 1
Джокер / polygon

Психологи одного з найбільших дослідницьких центрів світу Мейо з'ясували, яким захворюванням страждав герой Хоакіна Фенікса в фільмі "Джокер".

Хоча в картині не згадують конкретні хвороби Артура Флека (Джокера), вчені стверджують, що напади сміху в невідповідний час – це псевдобульбарний синдром (РВА).

І ще: Користувачі мережі уявили, як би міг звучати сміх Джокера: це треба чути

За словами лікарів клініки, ця хвороба викликає спалахи неконтрольованого сміху або плачу і зазвичай проявляється у людей з БАС (бічний аміотрофічний склероз, або хвороба моторних нейронів), черепно-мозковими травмами або неврологічними захворюваннями. Такі напади можуть тривати кілька хвилин і викликати у хворих апатію, стрес або депресію.

На думку вчених, ця хвороба наздогнала Артура Флека через жорстоке поводження з ним його прийомної матері, коли той був дитиною.

Читайте також: Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом: топ 10 ролей актора, який зіграв Джокера

Джерело: mayoclinic
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