Психологи розповіли про захворювання, через яке сміявся Джокер

Психологи одного з найбільших дослідницьких центрів світу Мейо з'ясували, яким захворюванням страждав герой Хоакіна Фенікса в фільмі "Джокер".

Хоча в картині не згадують конкретні хвороби Артура Флека (Джокера), вчені стверджують, що напади сміху в невідповідний час – це псевдобульбарний синдром (РВА).

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За словами лікарів клініки, ця хвороба викликає спалахи неконтрольованого сміху або плачу і зазвичай проявляється у людей з БАС (бічний аміотрофічний склероз, або хвороба моторних нейронів), черепно-мозковими травмами або неврологічними захворюваннями. Такі напади можуть тривати кілька хвилин і викликати у хворих апатію, стрес або депресію.

На думку вчених, ця хвороба наздогнала Артура Флека через жорстоке поводження з ним його прийомної матері, коли той був дитиною.

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