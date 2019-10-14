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Психологи розповіли про захворювання, через яке сміявся Джокер
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Психологи одного з найбільших дослідницьких центрів світу Мейо з'ясували, яким захворюванням страждав герой Хоакіна Фенікса в фільмі "Джокер".
Хоча в картині не згадують конкретні хвороби Артура Флека (Джокера), вчені стверджують, що напади сміху в невідповідний час – це псевдобульбарний синдром (РВА).
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За словами лікарів клініки, ця хвороба викликає спалахи неконтрольованого сміху або плачу і зазвичай проявляється у людей з БАС (бічний аміотрофічний склероз, або хвороба моторних нейронів), черепно-мозковими травмами або неврологічними захворюваннями. Такі напади можуть тривати кілька хвилин і викликати у хворих апатію, стрес або депресію.
На думку вчених, ця хвороба наздогнала Артура Флека через жорстоке поводження з ним його прийомної матері, коли той був дитиною.
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