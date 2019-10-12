Користувачі мережі уявили, як би міг звучати сміх Джокера: це треба чути

Після виходу в прокат "Джокера" режисера Тодда Філліпса з Хоакіном Феніксом у головній ролі своїми емоціями від перегляду в мережі не поділився тільки ледачий. Найвідданіші шанувальники навіть встигли запустити новий мем з Джокером, котрий сміється.

Представляючи, яким би ще міг бути його фірмовий сміх, фанати вирішили підставити у короткий фрагмент регіт інших знаменитостей.

І ще: Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом: топ 10 ролей актора, який зіграв Джокера

Слухайте, що з цього вийшло:

Джокер сміється, як реперка Карди Бі:

with the cardi b laugh pic.twitter.com/66X5ttBbEg — gina (@chalameche) October 9, 2019

А це – реперка Нікі Мінаж:

the joker but he laughs like nicki minaj pic.twitter.com/Pr5A4ORcZU — gina (@chalameche) October 8, 2019

Як актор Сет Роген:

the joker but he laughs like seth rogen pic.twitter.com/KbvMt5Ij7b — freddy kroger (@ryanheezy) October 8, 2019

Як комік Джиммі Карр:

Joker laughing but it's Jimmy Carr. pic.twitter.com/rD2HilQoGp — Devan (@devanwhitehouse) October 8, 2019

Як співак Гаррі Стайлз:

The Joker but he laughs like Harry Styles pic.twitter.com/O4fw0k3l09 — Lights Up (@styleshozier) October 8, 2019

Як аніме-дівчинка:

the joker but he laugh’s like anime girl pic.twitter.com/8hrFx4M2Pi — ☾ (@veenuswrld) October 8, 2019

Як мультперсонаж Пітер Гріффін:

The joker but he laughs like Peter Griffin pic.twitter.com/dyX5RvaEEb — Radja Afif (@RadjaAfifKedah) October 8, 2019

До слова, ви вже бачили стрічку? Діліться в коментарях враженнями!

Читайте також: Джаред Лето засмутився через Джокера Хоакіна Фенікса