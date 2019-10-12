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Користувачі мережі уявили, як би міг звучати сміх Джокера: це треба чути

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Сміх Джокера пробирає до кісток - фото 1
Сміх Джокера пробирає до кісток

Після виходу в прокат "Джокера" режисера Тодда Філліпса з Хоакіном Феніксом у головній ролі своїми емоціями від перегляду в мережі не поділився тільки ледачий. Найвідданіші шанувальники навіть встигли запустити новий мем з Джокером, котрий сміється.

Представляючи, яким би ще міг бути його фірмовий сміх, фанати вирішили підставити у короткий фрагмент регіт інших знаменитостей.

І ще: Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом: топ 10 ролей актора, який зіграв Джокера

Слухайте, що з цього вийшло:

Джокер сміється, як реперка Карди Бі:

А це – реперка Нікі Мінаж:

Як актор Сет Роген:

Як комік Джиммі Карр:

Як співак Гаррі Стайлз:

Як аніме-дівчинка:

Як мультперсонаж Пітер Гріффін:

До слова, ви вже бачили стрічку? Діліться в коментарях враженнями!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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