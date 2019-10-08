Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом: топ 10 ролей актора, який зіграв Джокера

Фільм "Джокер" збирає найкращі відгуки критиків, а особливу увагу звертають на акторську гру Хоакіна Фенікса. Ось ще десять фільмів, у яких зіграв цей актор. Ці кінострічки варті перегляду!

Фільм "Джокер", який вийшов у прокат у жовтні 2019 року, побив рекорд місяця в американському прокаті. Кінострічка зібрала за перші вихідні 93,5 мільйона доларів. Успіх фільму пов'язаний з багатьма факторами, проте багато критиків на перший план висувають акторську гру головного героя. Хоакін Фенікс, який зіграв Джокера, вміло показав ранні роки становлення персонажа та перетворення з недолугого гумориста на вбивцю-психопата.

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Померти заради / To Die For

Роль: Джиммі Емметт

Режисер: Ґас Ван Сент

Рік: 1995

Побудована як серія інтерв'ю з ненадійними оповідачами гучна

Це чорна комедія про гарненьку провінціалку, яку зіграла Ніколь Кідман. Вона мріє про славу, а поки що веде прогноз погоди на місцевому телеканалі. Своєю єдиною перешкодою вона вважає свого чоловіка, тому спокушає старшокласника, щоб той його вбив. Роль цього школяра зіграв Хоакін Фенікс. На момент зйомок йому було 20 років. Це перший персонаж-вбивця в його фільмографії. Режисер Ґас Ван Сент знову попрацює з Феніксом через 23 роки у біографічній драмі "Не хвилюйся, він далеко не піде".

Гладіатор / Gladiator

Роль: Імператор Коммод

Режисер: Рідлі Скотт

Рік: 2000

Це найвідоміший фільм про стародавню історію, фільм-тріумфатор "Оскара" й одна з найефектніших та знаменитих режисерських робіт Рідлі Скотта. Хоакін Фенікс зіграв тут антагоніста – скандально відомого імператора, який був сином Марка Аврелія. Батьковбивця, параноїк, політик-популіст: таким Коммод постав в інтерпретації актора. Показані у фільмі події не цілком відповідають історичним фактам, проте Коммод насправді вбивав близьких соратників й стратив свою дружину, виступав на арені в образі гладіатора і панічно боявся змов, в результаті однієї з яких і загинув. Роль Коммода принесла Хоакіну Феніксу першу номінацію на "Оскара".

Таємничий ліс / The Village

Роль: Люций Хант

Режисер: М. Найт Шьямалан

Рік: 2004

Вже друга після "Знаків" спільна робота Фенікса з автором сенсаційних фантастичних стрічок Шьямаланом, який володіє неперевершеним умінням здивувати глядачів фінальним твістом. Хоакін Фенікс грає волелюбного жителя прихованого від зовнішнього світу села, яке оточують смертоносні ліси, населені зловісними містичними істотами. Попри загрозу, герой Фенікса вирішує порушити заборону і пройти крізь ліс. Заради порушення блокади він готовий ризикнути життям. Здатність артиста віртуозно передавати на екрані межові стани психіки зробила його улюбленцем Шьямалана.

Переступити межу / Walk the Line

Роль: Джонні Кеш

Режисер: Джеймс Менголд

Рік: 2005

Це кінобіографія одного з головних поп-артистів в історії США – кантрі-співака Джоні Кеша. Деякі факти життя Кеша перегукуються з біографією самого Фенікса. До прикладу, обидва в дитинстві втратили старших братів, що мало на них серйозний вплив. Хоакін Фенікс переконливо зіграв наркотичну залежність Кеша і його особисті драми. Крім іншого, цей фільм – історія кохання. Різ Уізерспун, яка зіграла роль другої дружини Кеша – Джун Картер, отримала за неї "Оскара", а Фенікс заробив другу номінацію. Всі пісні у фільмі виконав сам актор, пізніше альбом з саундтреком був нагороджений премією "Ґреммі".

Коханці / Two Lovers

Роль: Леонард Кредейтор

Режисер: Джеймс Грей

Рік: 2008

Більш коректним був би переклад "Дві любі". Джеймс Грей вважає Хоакіна Фенікса найважливішим для себе актором, він знімав його і в інших своїх фільмах – "Ярди", "Господарі ночі" та "Фатальні пристрасті". Ця трагікомічна роль – складна і ніжна, недарма сценарій частково заснований на "Білих ночах" Достоєвського. Герой Фенікса – невротик, багаторазово намагався накласти на себе руки. Він хоче розібратися з власними почуттями до двох жінок.

Я все ще тут / I'm Still Here

Роль: Хоакін Фенікс (у ролі самого себе)

Режисер: Кейсі Аффлек

Рік: 2010

Найнезвичніша з ролей, які дісталися актору, адже він зіграв сам себе. Режисерський дебют Аффлека-молодшого, який був другом Фенікса, подавався як документальний фільм. На подив і жах публіки, там показувалося, як двічі номінант "Оскара" Хоакін Фенікс відмовляється від акторської кар'єри, щоб професійно зайнятися хіп-хопом. Зроблено це було настільки переконливо, що весь світ прийняв сюжет за чисту монету й почали говорити, що Фенікс не в собі та потребує лікування. Тільки після виходу фільму в прокат Аффлек і Фенікс зізналися, що це було масштабним розіграшем, а фільм — не документальний, а псевдодокументальний.

Майстер / Master

Роль: Фредді Куелл

Режисер: Пол Томас Андерсон

Рік: 2012

Ця роль принесла Феніксу заслужений Кубок Вольпі на Венеціанському фестивалі та третю номінацію на "Оскар". Він грає неохайного алкоголіка, колишнього військового моряка Другої Світової, який, повернувшись з фронту, стає близьким соратником харизматичного Ланкастера Додда – творця секти "Джерела". Однак центр цього фільму – все ж таки герой Хоакіна Фенікса. Він чи то фанатик, чи трикстер показує духовне перетворення (або його ілюзію) через одну зіпсовану долю. Пізніше він зіграє головну роль ще в одному фільмі режисера Пола Томаса Андерсона – "Вроджена вада", єдина екранізація прози Томаса Пінчона.

Вона / Her

Роль: Теодор Туомблі

Режисер: Спайк Джонс

Рік: 2013

Фенікс грає персонажа з майбутнього – сором'язливого і замкнутого клерка чи то письменника, який відчайдушно страждає від самотності та потребує любові. Ідеального партнера він знаходить в операційній системі, яка має тільки голос і ім'я Саманта. Зворушлива фантасмагорія, озвучена оригінальною музикою Arcade Fire, стала однією з найбільш своєрідних робіт Фенікса, для якого картина про любов виявилася фактично монофільмом, оскільки предмет його почуттів залишається невидимкою.

Ірраціональна людина / Irrational Man

Роль: Ейб Лукас

Режисер: Вуді Аллен

Рік: 2015

Це пізня комедія Вуді Аллена з-поміж тих, в яких гумор нітрохи не заважає мізантропічним ідеям і макабричній інтризі. Хоакін Фенікс грає професора філософії, нарциса і невротика, який переживає екзистенційну кризу. Спершу герой намагається розібратися з цим за допомогою відразу двох службових романів – з колегою-викладачкою і студенткою, а потім вирішує здійснити ідеальне вбивство, щоб перевірити, чи можна в такому випадку залишитися безкарним.

Тебе ніколи тут не було / You Were Never Really Here

Роль: Джо

Режисер: Лінн Ремсі

Рік: 2017

І знову Хоакін Фенікс грає роль вбивці, на цей раз, професійного. Й зробить це ще раз через рік, в "Братах Сістерс" режисера Жака Одіара. Разом з тим, його накачаний герой-супермен, невловимий і непереможний – велика дитина, яка живе удвох з мамою й зворушливо про неї піклується. До речі, задля ролі актор набрав вагу. Напавши на гніздо політиків-педофілів, Джо вирішує самотужки кинути їм виклик. Втім, інтрига в цьому вишуканому тактильно-чуттєвому фільмі важлива менше, ніж сама кінематографічне полотно, яке складається з магічно привабливого мовчазного персонажа, гіпнотизера камери Томаса Тауненда та чарівної музики Джонні Грінвуда.

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