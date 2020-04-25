Психологи розповіли, про що чоловіки та жінки шкодують після сексу

І чоловіки, і жінки іноді шкодують про свій сексуальний і романтичний досвід, але з різних причин. Американські психологи провели дослідження та виявили, що ж є причиною цього.

Дослідники вивчили 61 412 оголошень у розділі сайту Craigslist, де люди шукають незнайомців, з якими перетнулися у громадських місцях. Також психологи проаналізували 3500 постів на сайті FMyLife.com, де користувачі анонімно діляться історіями з життя (за принципом "підслухане").

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З'ясувалося, що за втраченими контактах частіше писали чоловіки: у 42 911 випадках чоловіки шукали незнайомок, з якими десь бачилися. Лише 18 501 повідомлення було присвячене незнайомцям, якими зацікавилися дівчата. Зате жінки частіше за чоловіків розповідали про безглузді побачення і невдалий секс.

"Чоловіки схильні переоцінювати свої шанси на секс, і тому в середньому частіше шкодують про втрачені можливості, ніж жінки, – каже Грегорі Уебстер, психолог з Університету Флориди. – Жінки схильніші шкодувати, що зустрічалися або займалися сексом з якимись чоловіками".

Чоловіки часто шкодують, що до сексу так і не дійшло

Стаття також пояснює відмінності ризику завагітніти: для жінки наслідки можуть бути суттєвішими, ніж для чоловіка. Вибірка обмежується аудиторією двох специфічних сайтів, тому невідомо, чи співпадуть результати з вибіркою по країні або світу, уточнив Уебстер.

Ще на початку нульових еволюційні психологи Марті Хейзелтон і Девід Басс з'ясували, що чоловіки переоцінюють сексуальні наміри жінок. Ведуться суперечки, з чим це пов'язано: чи то чоловіки видають бажане за дійсне, чи жінки щось недоговорюють.

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