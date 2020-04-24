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Ці знаки Зодіаку ніколи не забудуть своє перше кохання

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Перше кохання - фото 1
Перше кохання / yourtango

Деякі знаки Зодіаку можуть пам'ятати своє перше кохання до кінця життя й так більше ніколи і не відчути це почуття.

Телець. Дуже романтичний, але це не єдина причина, з якої він не може відпустити почуття. Він дуже прив'язаний до спогадів і відданий їм, а це значно ускладнює його спроби забути ту особливу людину, і він завжди порівнює всіх наступних партнерів зі своїм першим коханням.

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Ці знаки Зодіаку ніколи не забудуть своє перше кохання - фото 256003
Ці знаки Зодіаку ніколи не забудуть своє перше кохання

Рак. Це дуже сентиментальний знак, і у нього надмірно романтизований погляд на навколишній світ, в тому числі і на кохання. Перше кохання для Рака ніколи не забувається, і ці почуття для нього найгостріші й найсильніші. Навіть якщо ця людина не була настільки хороша і чесна, вона продовжує займати особливе місце в серці Рака. Цей знак дуже прив'язується до людей, оскільки йому складно встановлювати з ними контакт.

Лев. Лев – це втілення пристрасті, і його перше кохання буквально фонтанує почуттями та емоціями. Ви молоді, закохані і не можете відірватися один від одного. Для Льва те перше почуття назавжди залишається відчуттям земного раю, а це значить, що всі інші відносини вже ніяк не будуть до цього дотягувати.

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Джерело: yourtango
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