Психологи пояснили, чому жінки люблять відверто одягатися

Вчені провели експеримент, у ході якого стало зрозуміло, що штовхає жінок до сексуалізації свого зовнішнього вигляду.

Австралійські вчені з Мельбурнського університету в ході експерименту з'ясували, які жінки надають перевагу сексуальним нарядам, а які вибирають консервативний образ.

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Виявилося, що вибір більш відвертого одягу характерний для жінок з економічно нерівних спільнот. Саме нерівність у доходах і занепокоєння щодо свого соціально-економічного стану штовхає жінок до сексуалізації зовнішнього вигляду. Таким чином вони намагаються досягти своїх цілей. У дослідженні брали участь 300 жінок із 38 країн.

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