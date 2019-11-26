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Психологи пояснили, чому жінки люблять відверто одягатися

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Жінки - фото 1
Жінки / newsroom

Вчені провели експеримент, у ході якого стало зрозуміло, що штовхає жінок до сексуалізації свого зовнішнього вигляду.

Австралійські вчені з Мельбурнського університету в ході експерименту з'ясували, які жінки надають перевагу сексуальним нарядам, а які вибирають консервативний образ.

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Виявилося, що вибір більш відвертого одягу характерний для жінок з економічно нерівних спільнот. Саме нерівність у доходах і занепокоєння щодо свого соціально-економічного стану штовхає жінок до сексуалізації зовнішнього вигляду. Таким чином вони намагаються досягти своїх цілей. У дослідженні брали участь 300 жінок із 38 країн.

Психологи пояснили, чому жінки люблять відверто одягатися - фото 370408

Днями сайт знайомств Plenty of Fish з'ясував у користувачів, з якими невдачами в стосунках вони стикалися – і придумав слова для кожної ситуації. Підозрюємо, що ви користуватиметеся ними у наступному році!

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Джерело: newsroom
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