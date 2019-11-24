Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Перші ластівки Чорна п'ятниця

Названо найпростіший спосіб підняти самооцінку

  • 4
Як покращити самооцінку безкоштовно - фото 1
Як покращити самооцінку безкоштовно

Почуваєтесь не надто добре та сумніваєтесь у своїй зовнішності? Учені виявили простий та безкоштовний спосіб покращити самооцінку.

Американські науковці з університету штату Флорида розповіли про найлегший спосіб почуватися впевненішими у собі. Для цього не потрібно витрачати шалені гроші на курси чи тренінги, а просто припинити робити одну річ.

І ще: У цей день тижня пари сваряться найчастіше

Учені дійшли до висновку, що треба просто рідше дивитись у дзеркало. Це підтвердив експеримент за участю жінок, який поділили на групи: одна не мала обмежень на оцінку себе в дзеркалі, а інші порадили змінити поведінку та рідше користуватись дзеркалами.

Саме остання група мала значно нижчий рівень невдоволення собою, а також тривоги і депресивних настроїв. Як наголошують психологи, цей лайфхак підійде і для чоловіків. Тому менше шукайте недоліки у відображенні і життя налагодиться.

Як покращити самооцінку безкоштовно - фото 369901
Як покращити самооцінку безкоштовно

Читайте також: Три правдиві поради для тих, хто у стосунках

Джерело: korrespondent.net
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Що таке eSIM: усе, що потрібно знати про віртуальну СІМ-карту
  • 19 листопада, 12:24
  • 5231
Моделі 90-х: як змінилася розкішна квітка світу моди Коко Роша (18+)
  • 21 листопада, 14:14
  • 4980
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1902966
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія