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Названо найпростіший спосіб підняти самооцінку
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Почуваєтесь не надто добре та сумніваєтесь у своїй зовнішності? Учені виявили простий та безкоштовний спосіб покращити самооцінку.
Американські науковці з університету штату Флорида розповіли про найлегший спосіб почуватися впевненішими у собі. Для цього не потрібно витрачати шалені гроші на курси чи тренінги, а просто припинити робити одну річ.
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Учені дійшли до висновку, що треба просто рідше дивитись у дзеркало. Це підтвердив експеримент за участю жінок, який поділили на групи: одна не мала обмежень на оцінку себе в дзеркалі, а інші порадили змінити поведінку та рідше користуватись дзеркалами.
Саме остання група мала значно нижчий рівень невдоволення собою, а також тривоги і депресивних настроїв. Як наголошують психологи, цей лайфхак підійде і для чоловіків. Тому менше шукайте недоліки у відображенні і життя налагодиться.
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