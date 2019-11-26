На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Які знаки Зодіаку одружуються найвдаліше за всіх
-
- 51
Про вдале заміжжя мріють практично всі жінки. Чи знаєте ви про те, що представниці прекрасної статі, народжені під певними сузір'ями, мають більше шансів на вдалий шлюб?
Терези. Таємнича аура Терезів – дуже приваблива. Дівчата, народжені під цим сузір'ям, чуйні, ніжні і темпераментні. Для свого обранця вони завжди залишаються загадкою. Чоловікам подобається розгадувати таких жінок, тому вони ніколи не втрачають до них інтерес.
І ще: У цей день тижня пари сваряться найчастіше
Телець. Дівчата-Тельці – яскраві і харизматичні особистості. Їх оточують натовпи шанувальників, причому в будь-якому віці. Чоловіків такі особистості приваблюють не тільки незвичайним образом, але і ерудицією і товариськістю. Красуня-Телець знає, як домогтися розташування свого обранця.
Лев. Шлюб для королеви звірів – це одночасно цікава пригода і життєва необхідність. Вона горда, пихата і самодостатня, проте любить здаватися в очах обранця слабкою і беззахисною, в результаті чого і підкорює його. Неоднозначний образ Левиці не може не зачепити.
Водолій. Жінка-Водолій – влюблива, трепетна, пристрасна, але, водночас, розважлива особистість, яка чітко знає, що їй треба від життя. Ніколи не прагне до незалежності, жадає йти нога в ногу з сильним чоловіком, який завжди допоможе і розрадить. Вона ніколи не зробить вибір на користь слабкого духом, невпевненого в собі і духовно бідного чоловіка.
Читайте також: Ці знаки Зодіаку закохуються по-справжньому тільки раз у житті
-
20:15Як зробити ідеальний соус для пасти: це просто
-
19:46У мережі підрахували вартість новорічного столу
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася ультрапопулярна американка Амбер Валета (18+)
-
18:49Чому не варто зловживати цим новорічним смаколиком
-
18:24Які знаки Зодіаку одружуються найвдаліше за всіх
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:00Гороскоп на 27 листопада 2019: Левів і Стрільців чекає несподівана удача
-
17:44Як перестати мерзнути: три перевірені поради
-
17:18Цей серіал став найбільш жаданим у США
-
16:45Даша Астаф'єва повністю роздяглася на даху багатоповерхівки: фото 18+
-
16:31Тіні Тернер – 80! Правила життя та головні хіти вічно молодої легенди
-
16:20В Англії знайшли незвичний перстень Оскара Вайлда
-
16:03У WhatsApp запустять нову цікаву функцію
-
15:50Кім Кардашян показала, як правильно їсти M&M's: її лайфхак підірвав мережу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:25Сексуальна Белла Хадід позувала у скляному кубі
-
15:15Сексуальна Демі Роуз розбурхала мережу знімком топлес (18+)
-
14:50П'ять ефективних способів обдурити голод
-
14:28Скандальне плаття Олени Зеленської виставили на аукціон
-
14:07Незвичайна сумка співачки Lizzo викликала ажіотаж в мережі: фотофакт
-
13:52Зникла наречена 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал
-
13:31Facebook запустив додаток, в якому користувачам платять за проходження опитувань
-
13:14Які штрафи загрожують українським водіям за "лисі" шини: детальне пояснення
-
12:56Skoda показала крихітний міський електромобіль
-
12:35Археологи знайшли найдавнішу у світі шахову фігуру
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася ультрапопулярна американка Амбер Валета (18+)
-
16:31Тіні Тернер – 80! Правила життя та головні хіти вічно молодої легенди
-
13:14Які штрафи загрожують українським водіям за "лисі" шини: детальне пояснення
-
12:11Нацбанк випустив нові 50 та 200 гривень: який вигляд мають банкноти
-
10:20Названі претенденти на звання найкращого авто Європи 2020
-
07:15Ваші смакові вподобання розкажуть, наскільки ви вправний коханець
- 25 листопада
-
20:00Чорна п'ятниця 2019: поради, як купити на розпродажі речі зі знижками
-
18:25ТОП 6 фільмів про школу, які варто переглянути
-
17:14Що означають емблеми автомобілів: цікаві факти, які вас здивують
-
15:45Талановиті в усьому: найцікавіші книги, які написали українські музиканти
-
13:32Названо найдорожчі українські бренди: рейтинг ТОП 100
-
12:13Його хотіли всі: еволюція Motorola RAZR – найпопулярнішого телефона десятиліття
-
11:30alyona alyona випустила мініальбом "В хаті МА": зацініть нові пісні реперки
-
09:23Стало відомо, коли з'являться електронні водійські права
-
07:17Погода в Україні 25 листопада: мороз і незначні дощі
-
00:10Танці з зірками 2019: хто переміг у суперфіналі шоу
- 24 листопада
-
21:23Тебе хоче вся Україна: Надя Дорофєєва у спідньому спокушає сексуальною фігурою
-
19:50Як відпочити, якщо до відпустки ще пів року: дієві поради
-
18:33ТОП 5 нових фільмів про кохання 2019, які зроблять вечір затишним
-
17:25Дівчина тижня: безсоромна модель Прісціла Учоа, яка обожнює зніматися голяка (18+)
-
14:13Юрку Юрченку – 47: слухайте улюблені хіти зірки 90-х
-
10:49X-фактор 10 сезон: хто з учасників пройшов у прямі ефірі
-
08:56Цей тип кави корисний для чоловічого здоров'я
- 23 листопада
-
21:53Ці продукти суттєво знижують рівень тестостерону
-
19:50Рейтинг найдешевших різдвяних ярмарків Європи