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Які знаки Зодіаку одружуються найвдаліше за всіх

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Весілля - фото 1
Весілля / svadba.agency

Про вдале заміжжя мріють практично всі жінки. Чи знаєте ви про те, що представниці прекрасної статі, народжені під певними сузір'ями, мають більше шансів на вдалий шлюб?

Терези. Таємнича аура Терезів – дуже приваблива. Дівчата, народжені під цим сузір'ям, чуйні, ніжні і темпераментні. Для свого обранця вони завжди залишаються загадкою. Чоловікам подобається розгадувати таких жінок, тому вони ніколи не втрачають до них інтерес.

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Телець. Дівчата-Тельці – яскраві і харизматичні особистості. Їх оточують натовпи шанувальників, причому в будь-якому віці. Чоловіків такі особистості приваблюють не тільки незвичайним образом, але і ерудицією і товариськістю. Красуня-Телець знає, як домогтися розташування свого обранця.

Лев. Шлюб для королеви звірів – це одночасно цікава пригода і життєва необхідність. Вона горда, пихата і самодостатня, проте любить здаватися в очах обранця слабкою і беззахисною, в результаті чого і підкорює його. Неоднозначний образ Левиці не може не зачепити.

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Весілля у Парижі

Водолій. Жінка-Водолій – влюблива, трепетна, пристрасна, але, водночас, розважлива особистість, яка чітко знає, що їй треба від життя. Ніколи не прагне до незалежності, жадає йти нога в ногу з сильним чоловіком, який завжди допоможе і розрадить. Вона ніколи не зробить вибір на користь слабкого духом, невпевненого в собі і духовно бідного чоловіка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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