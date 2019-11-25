8 кумедних термінів, якими описуватимуть стосунки у 2020 році

Сайт знайомств Plenty of Fish з'ясував у користувачів, з якими невдачами в стосунках вони стикалися – і придумав слова для кожної ситуації. Підозрюємо, що ви користуватиметеся ними у наступному році!

Отже, вивчаємо ці кумедні слова, які найкраще пояснюють дивні моменти у стосунках.

І ще: У цей день тижня пари сваряться найчастіше

Fleabagging ("збирати бліх") – постійно вибирати партнерів, які вам не підходять. За статистикою сайту, до цього схильні 63% жінок і 38% чоловіків.

Dial Toning ("довгі гудки") – дати комусь номер телефону і не відповідати на повідомлення.

Cause-playing ("гра в добру справу") – після розриву попросити колишнього партнера про якусь послугу. Наприклад, підписатися під петицією або проголосувати в конкурсі. До цього прийому вдаються 47% одинаків; найчастіше – люди за сорок.

До прикладу, прохання допомогти з переїздом

Eclipsing ("затемнення") – ситуація, коли людина починає зустрічатися з новим партнером і переймає його інтереси і хобі. Наприклад, вдаряється в джиу-джитсу або безперестанно дивиться "Ріка і Морті".

Exoskeleton-ing ("скелет колишнього в шафі") – ситуація, коли "екс" вашого партнера додається до вас у друзі в соцмережах або ще якось дає про себе знати.

Yellow Carding ("жовта картка") – критика за невдалий підкат.

Glamboozled ("глем-облом") – підготуватися до побачення і в останню мить дізнатися, що інша людина скасувала зустріч. У таку ситуацію потрапляли 54% користувачів.

Typecasting ("кастинг по типажу") – вибирати партнерів за якимось критерієм, на зразок знака Зодіаку або типу особистості.

Тепер у вашому словниковому запасі ще 8 кумедних (і надіємось, не потрібних) термінів ;)

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