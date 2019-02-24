Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
MARUV 8 березня

Для гарного настрою: цей смачний напій позбавляє стресу

  • 45
Цей напій позбавляє стресів - фото 1
Цей напій позбавляє стресів

Науковці назвали популярний напій, який здатен відновити нервові клітини. До того ж, цей продукт має чудовий смак і не є алкогольним.

Американські вчені виявили, що какао корисне не тільки для дітей, а й для дорослих, адже здатне зміцнювати імунітет та позитивно впливати на нервові клітини. До того ж, какао можна вживати і в вигляді напою, і в десертах.

І ще: Не їжте це: 8 продуктів, які заборонені при застуді

Медики дійшли до висновку, що ключовою властивістю какао є те, що продукт впливає на нервові клітини, допомагаючи їм швидше відновлюватись, а також налагоджує нейронні зв'язки у мозку. Таким чином смаколик нівелює наслідки стресу.

Щоправда, навіть какао має свої недоліки, адже активно вживання цього напою може мати і неприємний наслідок у вигляді калорійності, яка призводить до появи зайвої ваги. Також науковці наголошують, що какао краще не вживати з великою кількістю цукру, адже тоді постраждає не лише фігура, а й зір.

Цей напій позбавляє стресів - фото 309686
Цей напій позбавляє стресів

Читайте також: Науковці нагадали, чому не варто налягати на білкову дієту

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
RAZR V3 та Nokia N73: легендарні телефони 2000-х, про які мріяв кожен
  • 19 лютого, 12:13
  • 1019
Гороскоп на цей тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для знаків Зодіаку
  • Вчора, 07:12
  • 609
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1250025
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Здоров'я