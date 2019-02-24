Для гарного настрою: цей смачний напій позбавляє стресу

Науковці назвали популярний напій, який здатен відновити нервові клітини. До того ж, цей продукт має чудовий смак і не є алкогольним.

Американські вчені виявили, що какао корисне не тільки для дітей, а й для дорослих, адже здатне зміцнювати імунітет та позитивно впливати на нервові клітини. До того ж, какао можна вживати і в вигляді напою, і в десертах.

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Медики дійшли до висновку, що ключовою властивістю какао є те, що продукт впливає на нервові клітини, допомагаючи їм швидше відновлюватись, а також налагоджує нейронні зв'язки у мозку. Таким чином смаколик нівелює наслідки стресу.

Щоправда, навіть какао має свої недоліки, адже активно вживання цього напою може мати і неприємний наслідок у вигляді калорійності, яка призводить до появи зайвої ваги. Також науковці наголошують, що какао краще не вживати з великою кількістю цукру, адже тоді постраждає не лише фігура, а й зір.

Цей напій позбавляє стресів

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