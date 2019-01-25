Лікарі розповіли, як зменшити тиск у стресовій ситуації

Вчені з'ясували, що наявність романтичного партнера може значно полегшити фізіологічну реакцію організму на стрес.

У експерименті взяли участь 102 людини, 75% з яких – жінки.

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Кожен учасник був у гетеросексуальних стосунках зі своїм романтичним партнером в середньому півтора року. Учасники надали дані про себе і розповіли про те, чи задоволені вони стосунками.

Перед початком експерименту вчені виміряли рівень артеріального тиску учасників – один з показників фізіологічної реакції в стресовій ситуації. Після цього учасників попросили на чотири хвилини поставити ноги в холодну воду (температура якої – 4°C). Вчені з'ясували, що присутність романтичного партнера і навіть думки про нього приводять до меншого підвищення як систолічного, так і діастолічного тиску в стані стресу у порівнянні з контрольною групою. Однак така залежність спостерігалася в учасників, які були задоволені стосунками. А ті, хто не був задоволений у відносинах, мали більш високий рівень під час стресової ситуації.

Лікарі розповіли, як зменшити тиск у стресовій ситуації

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