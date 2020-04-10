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Проїхати по США за 27 годин: водій влаштував незаконну подорож на Audi A8

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Водії зуміли встановити рекорд, але незаконно - фото 1
Водії зуміли встановити рекорд, але незаконно

У США під час проведення нелегальної гонки на час "Гарматне ядро" встановили новий рекорд. Гонщики, які попросили не розкривати їхніх імен, змогли подолати на седані Audi A8L відстань від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса за 26 годин 38 хвилин і 48 секунд.

Щоб не втрачати час на заправках, учасники нелегальної автогонки під'єднали до паливної системи автомобіля два великі пластикові баки для бензину, встановлені у багажнику. Крім цього, щоб не привертати зайвої уваги поліції у нічний час, ліхтарі на кришці багажника Audi A8L заклеїли плівкою у колір кузова автомобіля.

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Однак організатори Cannonball Run вважають нове досягнення нечесним, оскільки, на їхню думку, гонщиками вдалося встановити рекорд у 26 годин і 38 хвилин завдяки вільним дорогам, які спорожніли внаслідок введення у країні режиму надзвичайного стану через пандемію коронавірусу.

Проїхати по США за 27 годин: водій влаштував незаконну подорож на Audi A8 - фото 397334

Cannonball Run – нелегальна гонка, що проходить від Східного до Західного узбережжя США. Її учасники, з одного боку, намагаються довести, як добре розвинена система міжштатних шосе у США, а з іншого, протестують проти нових швидкісних обмежень, введених владою. Перший заїзд у рамках "гарматного ядра" відбувся у США ще у 1971 році. Тоді двом автомобільним журналістам Броку Йейтсу і Стіву Сміту на Dodge Sportsman вдалося подолати відстань за 40 годин і 51 хвилину.

Попередній рекорд належав Арне Томану, Дагу Таббатту і Берклі Чедвіку. Використовуючи Mercedes-AMG E 63 2015 року випуску з форсованим двигуном, гонщиками вдалося проїхати від одного узбережжя США до іншого за 27 годин і 25 хвилин з середньою швидкістю 160 кілометрів на годину.

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Джерело: Road and Track
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