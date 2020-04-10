Карантин для водіїв: скільки людей можна перевозити в авто та чи потрібні маски

У поліції роз'яснили, чи можуть оштрафувати водіїв за те, що в приватному транспорті їде більше ніж дві особи, чи можна перевозити старших за 60 років людей та чи потрібно всім одягати маски в машині.

Як повідомив начальник управління патрульної поліції Львівської області Роман Пилипенко, в автомобілі може їхати стільки людей, скільки передбачено його комплектацією. Тобто, якщо в стандартному легковому автомобілі 5 крісел, значить – не більше 5 осіб, як і в докарантинні часи.

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"До кожного випадку перевезення літніх пасажирів ми підходимо окремо. Принципової позиції штрафувати нема. Патрульні вивчають ситуацію і приймають рішення, чи обґрунтована присутність пасажира, старшого за 60 років, у салоні автомобіля", – наголосив поліцейський.

Додамо, що приватне авто – це не громадське місце, тому одягати маски в машині необов'язково. Водночас не слід забувати про правила здорового глузду: якщо ви, наприклад, підвозите того, хто не живе з вами під одним дахом, то краще використовувати всі засоби захисту: від рукавичок до маски.

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