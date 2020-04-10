Комендантська година у Львові та області НЕ введена: пояснення влади

У мережі поширюють інформацію, начебто на вихідні у місті Львові та у Львівській області діятиме комендантська година. Проте, це не так, адже слова глави облдержадміністрації перекрутили. Розібрались, що й до чого.

Публікації про введення комендантської години на Львівщині з'явились з посиланням на відео голови Львівської облдержадміністрації Максима Козицького.

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"Прошу Вас утриматись від пересування і перебування у громадських місцях на цих вихідних. Від 13.00 суботи до 6.00 понеділка. Ці обмеження вводяться задля збереження нашого з Вами здоров'я та мінімізації поширення захворюваності серед населення!" – йдеться у заяві очільника ЛОДА за 9 квітня.

У коментарях до цієї публікації Максим Козицький пояснив, що звернення має рекомендаційний характер, і ще раз попросив жителів Львівщини утриматись від пересування і перебування у громадських місцях на цих вихідних.

Прес-секретарка голови ЛОДА Дар'я Бавзалук у відповідь на звернення видання "Наші гроші. Львів" підтвердила, що мова справді про рекомендацію

Комендантська година – це заборона для жителів певного населеного пункту з'являтися на вулицях у встановлений час доби без особливого дозволу. Згідно з чинним законодавством, в Україні комендантську годину можна ввести під час дії режиму надзвичайної ситуації або надзвичайного стану.

"Попереду вихідні, свята, за вікном хороша погода і багато хто захоче вийти в парк, в магазин, поїхати за місто. Епідеміологічна ситуація в області постійно погіршується, кількість хворих збільшується в геометричній прогресії. Тому раджу провести вихідні та свята у вузькому родинному колі. Це допоможе мінімізувати можливе поширення хвороби та може розірвати ланцюг захворюваності. В усіх населених пунктах вулиці обробляться хлоровмісними речовинами, які є безпечними для людей та тварин, але краще залишитись вдома", – роз'яснив свою заяву Козицький.

Моє звернення НЕ передбачає введення комендантської години та інших додаткових обмежень. Дотримуйтесь визначених карантинних обмежень і пам'ятайте про власну безпеку, – підсумував голова ЛОДА.

Наші гроші. Львів

Не поширювати фейкову інформацію про введення на території міста комендантської години чи будь-яких інших додаткових обмежень попросив і міський голова Львова Андрій Садовий

Місто живе в режимі карантину: на вулицю варто виходити лише при необхідності та обов'язково у масці. Магазини, аптеки та інші заклади працюватимуть в режимі карантину, як це було протягом останнього місяця, – пояснив Садовий.

При цьому в регіоні продовжує діяти заборона прогулянок у парках та скверах; пересуватись вулицею дозволено лише вдвох (за винятком супроводу дітей), а людям, віком від 60 років, слід залишатись вдома. Також у громадських місцях усім без винятку потрібно надягати маску чи респіратор. За порушення правил карантину передбачена адміністративна та навіть кримінальна відповідальність.

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