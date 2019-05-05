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Провідна неділя 2019: історія, традиції та прикмети свята в Україні
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У неділю після Великодня настає час, коли ми поминаємо наших предків та рідних, які померли, зустрічаємося сім'ями, прикрашаємо могили, несемо на цвинтар гостинці предкам. Перевірте, чи все правильно ви робите. Дізнайтеся, що брати на гробки й з чим ходили на могили.
Проводи, гробки, дарна неділя, могилки, Радниця – так називають Поминальну чи Провідну Неділі в різних куточках України.
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За традицією Радницю відзначають на 9 день після Великодня – у вівторок. Проте, зважаючи на практичність, поминати предків починають вже з суботи.
У 2019 році Провідну неділю українці будуть відзначати 5 травня. Церква закликає вірян прийти на цвинтар з живими квітами та молитвами, а не влаштовувати обіди на могилах.
Історія Провідної Неділі
Початок своєї історії Провідна неділя бере ще з язичницьких часів. Протягом післяпасхального тижня у східних та південних слов'ян здійснювали поминання предків. Це традиція пішла від "Великодня мертвих". Вважалось, що напередодні Великодня Господь відкриває рай та пекло й випускає душі померлих. Це робиться для того, щоб вони могли відвідати свої будинки й відзначити свій Великдень. Ці уявлення не церковні, а суто народні.
Проте звичай поминати предків зберігся.
Традиції і звичаї на Провідну Неділю
Українці створили звичай – поминальний обід на цвинтарі, як невіддільна складова проводів. Проте священики кажуть, що обід можна справити й вдома, адже кладовище – це святе місце, як і церква, тому не варто там їсти, а тим паче вживати алкоголь.
Також не потрібно робити "принесення" – лишати паску на могилі. Краще зробіть пасхальне принесення малозабезпеченим, безхатькам тощо. Саме це буде благим ділом, а не покинуті страви на кладовищі.
Прикрашання могил пластиковими штучними квітами – ще одна народна традиція, яку не підтримує церква. По-перше, вони шкідливі для екології. По-друге, уявіть, що вам подарують такий букет, і як ви відреагуєте. Краще посадіть кущики справжніх рослин, як заведено.
Якщо Пасха була рання й не могли ще саджати квіти, то наші предки приносили засушені сухоцвіти та освячену вербу.
Поминальні підготування починаються з того, що потрібно прибрати могилки. Етнографи зазначають, що здавна могли починати прибирання ще до Великодня.
В день проводів потрібно вітатися з могилками й казали: "Дай нам, Боже, щастя, здоров'я, всякого добра, а померлим дай, Боже, лежати та цю землю тримати".
Заведено запалювати на могилі свічку з чорною стрічкою.
Народні прикмети на Провідну Неділю
Якщо у Поминальну неділю молоді люди без пари не братимуть участь в обіді, то від них відвернеться удача – цьогоріч точно не заведуть сім'ю.
Якщо обмити джерельною, святою водою ікони, то таким чином покращите свій матеріальним стан.
Також у цю неділю вмивалися джерельною або свяченою водою. Проте є певне послідовність: старші у сім'ї завжди вмивали спочатку молодших, а потім вже й самі себе.
Вранішні молитви, прочитані на Провідну неділю, дарують вірянам довге і щасливе життя. Зауважте, що молитви повинні бути не тільки до Господа, але й до померлих родичів.
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