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Протистояння: трейлер серіалу за Кінгом про життя після пандемії
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У мережі з'явився перший тизер до нового серіалу "Протистояння" (The Stand) за мотивами однойменного роману Стівена Кінга. Дивіться трейлер онлайн і дізнавайтесь дату виходу на Радіо МАКСИМУМ!
Під час церемонії MTV Video Music Awards продемонстрували перше промо до фантастичного серіалу "Протистояння" (The Stand), дата виходу якого запланована вже на 17 грудня на CBS.
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Сюжет базується на романі Стівена Кінга та розповідає, як з таємної лабораторії у США почала поширюватись нова форма грипу. Через неї світ накрила пандемія, яка забрала життя майже 99% всього людства. Ті, хто вижили, вирішили об'єднатись у різні групи, які не збираються товаришувати іншими. У центрі подій 108-річна Абігейл – телепат, яка збирає любов, навідуючись до них у снах, а також таємничий "Чорний чоловік" Рендалл Флегг, який має ще серйозніші сили, аніж Абагейл.
У головних ролях: Джеймс Марсден, Ембер Херд, Вупі Голдберг, Александр Скарсгард, Грег Кіннір, Мерилін Менсон та інші.
Протистояння 2020, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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