Хід королеви: дивіться тизер крутого серіалу про наркозалежну шахматистку

Історія переносить нас у 50-ті роки минулого століття

Netflix випустив тизер міні-серіалу "Хід королеви". Головну героїню – шахістку, яка страждає від наркозалежності, – зіграла Аня Тейлор-Джой, відома за ролями у фільмах "Емма" і "Спліт".

Серіал знятий за однойменним твором Волтера Тівіса, якого знають за екранізаціями "Більярдиста" з Полом Ньюманом, "Кольору грошей" Мартіна Скорсезе і "Людини, яка впала на Землю" з Девідом Бові.

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Дія роману розгортається у 50-их роках минулого століття. Головна героїня з дитинства грає у шахи та мріє стати гросмейстером, але при цьому зловживає транквілізаторами й алкоголем.

Режисером серіалу став Скотт Френк – сценарист "Поза полем зору", "Логана" й інших фільмів, а також творець міні-серіалу "Забуті Богом".

Хід королеви – дивіться тизер серіалу про шахматистку-наркоманку:

"Хід королеви" вийде на Netflix 23 жовтня.

Нагадаємо, що Аня Тейлор-Джой також зіграє у фільмі про вікінгів, в якому Бйорк виступить у ролі слов'янської відьми.

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