Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Хід королеви: дивіться тизер крутого серіалу про наркозалежну шахматистку

  • 24
Історія переносить нас у 50-ті роки минулого століття - фото 1
Історія переносить нас у 50-ті роки минулого століття

Netflix випустив тизер міні-серіалу "Хід королеви". Головну героїню – шахістку, яка страждає від наркозалежності, – зіграла Аня Тейлор-Джой, відома за ролями у фільмах "Емма" і "Спліт".

Серіал знятий за однойменним твором Волтера Тівіса, якого знають за екранізаціями "Більярдиста" з Полом Ньюманом, "Кольору грошей" Мартіна Скорсезе і "Людини, яка впала на Землю" з Девідом Бові.

Дивіться також: Сара Мішель Геллар би плакала: перезапуск Баффі шокує фанатів легендарного серіалу

Дія роману розгортається у 50-их роках минулого століття. Головна героїня з дитинства грає у шахи та мріє стати гросмейстером, але при цьому зловживає транквілізаторами й алкоголем.

Режисером серіалу став Скотт Френк – сценарист "Поза полем зору", "Логана" й інших фільмів, а також творець міні-серіалу "Забуті Богом".

Хід королеви – дивіться тизер серіалу про шахматистку-наркоманку:

"Хід королеви" вийде на Netflix 23 жовтня.

Нагадаємо, що Аня Тейлор-Джой також зіграє у фільмі про вікінгів, в якому Бйорк виступить у ролі слов'янської відьми.

Читайте також: Виховані вовками: трейлер нового серіалу від творця "Чужого"

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток
  • 20 серпня, 15:00
  • 2261
Місто котів і щасливих людей: як самостійно організувати подорож до Стамбула
  • 23 серпня, 12:23
  • 563
В Україні ми говоримо так: добірка кумедних мемів, які смішні, бо правдиві
  • 26 серпня, 17:40
  • 312
Загрузка...
Новини