Відьмак – другий сезон: Генрі Кавілл показав перші фото у нових обладунках

Британський актор Генрі Кавілл, який виконує головну роль у серіалі Відьмак, показав перші знімки другого сезону шоу.

Так, Генрі Кавілл опублікував два перших кадри нового сезону, на яких відьмак Геральт з Рівії постав у нових обладунках. Актор поділився фотографіями на своїй офіційній сторінці в Instagram. Фото він прокоментував цитатою з Анджея Сапковського.

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"Може виявитися, що їхні товариші або дружки можуть запитати, що сталося з цими злочинцями. Скажи їм, що їх вкусив Вовк. Білий вовк. І додай, що вони повинні поглядати через плече. Одного разу вони обернуться і побачать Вовка", – йдеться у підписі до фото.

Netflix ще не оголосила дату виходу другого сезону Відьмака. Відомо, що він запланований не раніше як у 2021 році.

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