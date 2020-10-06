Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Відьмак – другий сезон: Генрі Кавілл показав перші фото у нових обладунках

  • 31
Генрі Кавілл - фото 1
Генрі Кавілл / instagram

Британський актор Генрі Кавілл, який виконує головну роль у серіалі Відьмак, показав перші знімки другого сезону шоу.

Так, Генрі Кавілл опублікував два перших кадри нового сезону, на яких відьмак Геральт з Рівії постав у нових обладунках. Актор поділився фотографіями на своїй офіційній сторінці в Instagram. Фото він прокоментував цитатою з Анджея Сапковського.

І ще: Том Круз проїхався на даху потяга: у мережі з'явилися кадри зі зйомок Місії нездійсненної

"Може виявитися, що їхні товариші або дружки можуть запитати, що сталося з цими злочинцями. Скажи їм, що їх вкусив Вовк. Білий вовк. І додай, що вони повинні поглядати через плече. Одного разу вони обернуться і побачать Вовка", – йдеться у підписі до фото.

Netflix ще не оголосила дату виходу другого сезону Відьмака. Відомо, що він запланований не раніше як у 2021 році.

Відьмак – другий сезон: Генрі Кавілл показав перші фото у нових обладунках - фото 428912

Відьмак – другий сезон: Генрі Кавілл показав перші фото у нових обладунках - фото 428913

Читайте також: Не час помирати: прем'єру фільму про Джеймса Бонда знову перенесли

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-8 нових серіалів жовтня 2020, які варто переглянути
  • 30 вересня, 12:19
  • 349
Привітання з Днем вчителя 2020: побажання від учнів і батьків українською
  • 23 вересня, 14:30
  • 95145
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2561340
Загрузка...
Новини